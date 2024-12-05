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Каждый восьмой казахстанец купил новый смартфон в 2024 году

Каждый восьмой казахстанец купил новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:00 Фото: Freedom Mobile
Казахстанцы стали чаще покупать смартфоны с большим дисплеем и большой выгодой.

Сколько смартфонов купили казахстанцы в 2024 году?

Всего в Казахстане за 10 месяцев 2024 года было продано 1 676 666 смартфонов. Статистику приводит компания Freedom Mobile со ссылкой на GFK. То есть новым гаджетом обзавелся каждый восьмой трудоспособный житель страны. В прошлом году к началу ноября казахстанцы успели купить на 39% больше смартфонов.

Каждый восьмой казахстанец купил новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:00

Фото: Freedom Mobile

Какая разница, где покупать смартфон?

Freedom Mobile запустил уникальную акцию "Большая разница". Клиентам возвращают до 300 тыс. тенге с покупки смартфона на карту. Чтобы получить разницу от Freedom Mobile, нужно оплатить покупку смартфона картой Freedom Bank и через 14 дней на нее начислят разницу, которую можно будет потратить на что угодно.

"Мы возвращаем разницу до 300 тыс. тенге даже при покупке смартфона в рассрочку или кредит. Для клиентов Freedom Mobile в любой день недели доступна рассрочка 0-0-24. То есть не нужно ждать пятницу",  рассказала СЕО Freedom Mobile Виктория Новичкова.

Каждый восьмой казахстанец купил новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:00

Фото: Freedom Mobile

Какие смартфоны покупают казахстанцы?

Покупатели в Казахстане предпочитают гаджеты на операционной системе Android, таких почти 84%. Тех, кто выбирает смартфоны на iOS, чуть больше 16%. В прошлом году паритет был другим: 86,2% (Android) против 13,8% (iOS).

В Топ-10 самых продаваемых смартфонов к концу ноября попали семь гаджетов на базе Android и только три на iOS, однако последний лидирует в этом рейтинге.

Каждый восьмой казахстанец купил новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:00

Фото: Freedom Mobile

Размер имеет значение?

Клиенты стали чаще обращать внимание на размер дисплея и объем оперативной памяти. Если в 2023 году пользовались популярностью смартфоны с дисплеем до 6,5 дюйма, то сейчас гаджеты с размером экрана 6,7 и 7 дюймов.

Важно значение имеет память смартфона. Чаще стали покупать устройства со встроенной памятью 128 Гб или 256 Гб. Они занимают долю 86,7%.

Freedom Mobile – официальный партнер мировых брендов смартфонов в Казахстане. Предлагает только оригинальные устройства с гарантией один год от производителя. С учетом возврата "Большой разницы" от стоимости гаджета вы получаете оригинальный смартфон по максимально выгодной цене.

Каждый восьмой казахстанец купил новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:00

Фото: Freedom Mobile

* Кешбэк поступает в инвестиционной валюте Freedom. Валюта Freedom является производной ценной бумагой от акции холдинга Freedom. АО "Фридом Банк Казахстан".

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