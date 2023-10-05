Как не допустить выгорания экрана смартфона

При выгорании дисплея на нем остаются полоски, статичные иконки и темные пятна. Как можно избежать нарушения работы дисплея смартфона, читайте на Zakon.kz.

Выгорание дисплея может произойти, если на нем долгое время отображался один и тот же контент. Например, какие-то логотипы, статичные изображения, элементы интерфейса. Но есть способы этого избежать, пишет портал Ferra.

Меняйте обои и заставки. Делайте это регулярно, чтобы пиксели экрана не находились в одной и той же конфигурации.

Переключайтесь между приложениями и интерфейсами. Старайтесь пользоваться самыми разными приложениями и функциями смартфона.

Установите автоматическое отключение экрана. Причем времени перед затуханием должно проходить мало. Так статичные элементы интерфейса не будут отображаться долго.

Не ставьте экран на максимальную яркость. Это уменьшит износ пикселей и будет полезно для вашего зрения.

Пользуйтесь функциями предотвращения выгорания. При условии, что на вашем смартфоне они есть.

Время от времени выключайте смартфон. Так экран у вас не будет работать все время.

Периодически меняйте содержимое экрана. Например, вы можете менять местами ярлыки и виджеты или прокручивать страницу. Главное – избегайте длительного простоя на одной странице.