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В Казахстане представлен городской компактный кроссовер Škoda

Škoda Kamiq в Казахстане, городской компактный кроссовер , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:08 Фото: Skoda Qazaqstan
8 января 2025 года в Алматы официальный дистрибьютор Škoda в Казахстане объявил о старте продаж субкомпактного кроссовера Škoda Kamiq. Автомобиль предлагается в трех модификациях, с бензиновым двигателем 1.0 TSI, мощностью 116 лошадиных сил и 7-ступенчатой автоматической DSG.

Также компания Prague Auto, входящая в состав казахстанской автомобильной компании Allur, назвала начальную стоимость субкомпактного кроссовера Škoda Kamiq – 12 990 000 тенге.

Это третий кроссовер в линейке крупнейшего чешского производителя автомобилей.

"Автомобиль привносит стиль, инновации и ценность Škoda на рынок городских компактных кроссоверов. Его размеры, экономичность и функциональность делают его идеальным выбором для тех, кому необходимо сочетать езду по городу с активным образом жизни. Kamiq вобрал в себя множество новых элементов дизайна и современных технологий, сохранив при этом высочайший уровень эргономики и традиционной продуманности бренда", – отмечает автопроизводитель.

Вместе с тем по габаритам Kamiq значительно компактнее обоих своих более крупных собратьев в линейке Skoda, но при этом автомобиль отличается исключительной практичностью.

Kamiq выполнен в типичном для Škoda стиле и является эталоном в сегменте компактных городских кроссоверов с точки зрения вместительности.

Отличную динамику автомобиля обеспечивает надежный бензиновый двигатель объемом 999 см³ с турбонаддувом (1.0 TSI), гармонично работающий в связке с 7-ступенчатым DSG и предоставляющий максимальную мощность в 116 лошадиных сил.

В Казахстане модель представлена в трех комплектациях – Essence, Selection и Monte Carlo.

Škoda Kamiq в Казахстане, городской компактный кроссовер , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:08

Фото: Skoda Qazaqstan

Комплектация Essence включает многофункциональное кожаное рулевое колесо, 17-дюймовые легкосплавные диски, передний центральный подлокотник Jumbo Box, цифровой дисплей, передние сиденья с подогревом, светодиодные фары (LED), систему старт-стоп с рекуперацией, систему SmartLink.

В комплектацию Selection входят центральный замок KESSY, многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением АКПП и обогревом, система выбора режима движения Driving Mode Selection, система контроля дистанции Front Assist, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида и панорамная крыша

В топовой комплектации Monte Carlo также добавляются декоративные элементы "Monte Carlo", cпортивные сиденья спереди и атмосферная светодиодная подсветка салона.

При этом на Škoda Kamiq в Казахстане распространяется заводская гарантия – 5 лет, или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что станет актуальным раньше. Более подробную информацию о Kamiq и остальных моделях казахстанской линейки бренда можно получить в официальных дилерских центрах Škoda на территории РК, а также на официальном сайте дистрибьютора.

Известно, что Škoda Auto – один из старейших автомобильных производителей с более чем 125-летней историей с собственным производством в Чешской Республике, Китае, Германии, Индии, Словакии и Украине. Только за прошлый год финансовые показатели марки достигли рекордного дохода от продаж в 24 миллиарда евро и операционной прибыли в 1,7 миллиарда евро. Всего было произведено более 866 000 автомобилей.

Сегодня это ведущий европейский бренд не только в Чехии, но и в Индии, и во Вьетнаме.

Партнерский материал

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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