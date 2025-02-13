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Технологии

ЕНПФ ввел новую услугу для своих вкладчиков в цифровом формате

ЕНПФ ввел новую услугу для своих вкладчиков в цифровом формате, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:15 Фото: АО ЕНПФ
АО "ЕНПФ" продолжает создавать новые цифровые сервисы для своих вкладчиков. С начала года успешно реализована новая цифровая услуга Push-уведомлений с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя.

На данный момент, наряду с ранее введенной отправкой сообщений о поступлении пенсионного взноса, реализована отправка уведомлений по следующим знаковым событиям:

  • присоединение к накопительной пенсионной системе, то есть открытие индивидуального пенсионного счета;
  • достижение 18 лет;
  • достижение пенсионного возраста и, соответственно, получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов;
  • получение права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ);
  • получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);
  • мониторинг реализации Персонального плана пенсионных накоплений;
  • наступление дня рождения (поздравление).

Push-уведомления представляют собой короткие сообщения, направляемые вкладчикам Фонда посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ и личного кабинета на сайте enpf.kz.

Предложенные сервисы были разработаны специалистами ЕНПФ на основе изучения предпочтений вкладчиков и самых затребованных пенсионных услуг. Посредством собственной аналитической системы (ACRM) происходит анализ и обработка большого объема данных, выборка получателей, формирование и отправка Push-уведомлений.

Всего с начала года порядка 223 тыс. вкладчиков ЕНПФ получили уведомления по знаковым событиям.

Для получения уведомлений вкладчикам необходимо подписаться на рассылку посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ или личного кабинета на сайте enpf.kz в разделе "Push уведомления".

АО "ЕНПФ" на протяжении всей своей деятельности стремится к улучшению качества обслуживания своих вкладчиков и постоянно расширяет линейку сервисов, предоставляемых в цифровом формате. На сегодняшний день, более 90% пенсионных услуг предоставлены ЕНПФ в онлайн-формате. Вкладчики в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении имеют возможность получить выписку со своего счета за любой период, изменить личные реквизиты, произвести примерный расчет будущей пенсии, подать заявление на перевод части накоплении в УИП или на возврат их под управление Нацбанка и многое другое.

Айсулу Омарова
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