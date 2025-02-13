ЕНПФ ввел новую услугу для своих вкладчиков в цифровом формате
На данный момент, наряду с ранее введенной отправкой сообщений о поступлении пенсионного взноса, реализована отправка уведомлений по следующим знаковым событиям:
- присоединение к накопительной пенсионной системе, то есть открытие индивидуального пенсионного счета;
- достижение 18 лет;
- достижение пенсионного возраста и, соответственно, получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов;
- получение права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ);
- получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);
- мониторинг реализации Персонального плана пенсионных накоплений;
- наступление дня рождения (поздравление).
Push-уведомления представляют собой короткие сообщения, направляемые вкладчикам Фонда посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ и личного кабинета на сайте enpf.kz.
Предложенные сервисы были разработаны специалистами ЕНПФ на основе изучения предпочтений вкладчиков и самых затребованных пенсионных услуг. Посредством собственной аналитической системы (ACRM) происходит анализ и обработка большого объема данных, выборка получателей, формирование и отправка Push-уведомлений.
Всего с начала года порядка 223 тыс. вкладчиков ЕНПФ получили уведомления по знаковым событиям.
Для получения уведомлений вкладчикам необходимо подписаться на рассылку посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ или личного кабинета на сайте enpf.kz в разделе "Push уведомления".
АО "ЕНПФ" на протяжении всей своей деятельности стремится к улучшению качества обслуживания своих вкладчиков и постоянно расширяет линейку сервисов, предоставляемых в цифровом формате. На сегодняшний день, более 90% пенсионных услуг предоставлены ЕНПФ в онлайн-формате. Вкладчики в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении имеют возможность получить выписку со своего счета за любой период, изменить личные реквизиты, произвести примерный расчет будущей пенсии, подать заявление на перевод части накоплении в УИП или на возврат их под управление Нацбанка и многое другое.