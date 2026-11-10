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Общество

В Алматы появился умный городской помощник нового формата

умный помощник, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:20 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы запустили новый цифровой сервис Jerry – интерактивные уличные смартборды, которые помогают ориентироваться в городе, находить достопримечательности, узнавать о культурных событиях и получать справочную информацию, сообщает Zakon.kz.

Проект реализован казахстанской компанией CITIX совместно с Visit Almaty, сообщили в Управлении туризма города.

На сегодня в Алматы установлен 31 смартборд. Устройства размещены на Терренкуре, возле Дворца Республики, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, на улицах Панфилова и Тулебаева, набережных Есентая и Малой Алматинки, у станций метро, ЦУМа и Центрального государственного музея. В ближайшее время планируется установить еще четыре устройства.

Смартборды позволяют находить ближайшие кафе, аптеки, музеи, магазины и остановки общественного транспорта. Система учитывает местоположение устройства и предлагает маршруты с указанием расстояния и времени в пути.

смарт помощник, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:20

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для туристов предусмотрены готовые прогулочные маршруты, подборки достопримечательностей и информация о городских событиях – концертах, спектаклях, выставках и фестивалях. Сервис доступен на казахском, русском и английском языках, бесплатно и без регистрации.

Отдельный раздел посвящен истории Алматы. Совместно с Qalam Media подготовлен проект, в котором архивные фотографии города сопоставлены с современными снимками тех же мест. Посетители могут увидеть, как менялись знакомые улицы и здания на протяжении десятилетий.

Также через смартборды можно получить информацию об экстренных службах по номерам "102", "103" и "112", узнать порядок действий при утере документов и найти сведения о медицинской помощи. На экранах отображаются данные о погоде и качестве воздуха. Предусмотрена возможность переноса маршрутов и другой информации на телефон через QR-код.

помощник, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:20

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как отметила руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова, развитие цифровых сервисов становится особенно актуальным на фоне роста туристического потока.

Для нас важно не только сохранять эти высокие показатели, но и создавать еще более комфортные условия для гостей города. С ростом туристического потока особое значение приобретает развитие современной туристской инфраструктуры и доступных цифровых сервисов. Проект Jerry станет дополнительным инструментом, который позволит туристам самостоятельно знакомиться с достопримечательностями, планировать маршруты и получать необходимую информацию непосредственно во время прогулок по Алматы. Галия Токсеитова

По итогам 2025 года Алматы посетили порядка 2,5 млн туристов, в том числе 754 тысячи иностранных гостей. В первом полугодии 2026 года, по данным Бюро национальной статистики, гостиницы города обслужили 1,14 млн человек, а выручка отрасли составила 53,1 млрд тенге.

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Айсулу Омарова
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