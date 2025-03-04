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Технологии

Казахстанские специалисты перенимают немецкий опыт в подготовке инженеров

Казахстанские специалисты перенимают немецкий опыт в подготовке инженеров, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 14:00 фото: Allur
Делегация казахстанской автомобильной компании Allur и Satbayev University изучала в Германии передовой опыт дуального образования — модели, сочетающей теорию и практику на производстве.

Satbayev University — стратегический партнер автопроизводителя, соединяющий инженерные традиции с новейшими технологиями для подготовки будущих специалистов.

Этот год, объявленный указом главы государства Касым-Жомартом Токаевым Годом рабочих профессий, подчеркивает значимость подготовки квалифицированных специалистов для промышленности и экономики Казахстана. Одним из важных направлений является развитие дуального образования и заимствование лучших международных практик.

Первая встреча в рамках визита состоялась в городе Эрфурт на площадке Агентства экономического развития Тюрингии (LEG Thüringen). Казахстанские представители посетили Технический университет в г. Ильменау, ознакомились с работой факультета машиностроения, изучили передовые разработки в Институте прикладной техники, цифровые технологии Института Фраунгофера IDMT и методы бизнес-ориентированной подготовки кадров в Научно-исследовательском институте "Общество производственных технологий и разработок". Завершился визит в Эрфуртском образовательном центре, который является ключевым партнером Allur в подготовке специалистов.

"Мы делаем очередной важный шаг к созданию сильной системы дуального обучения в Казахстане. Наша цель — подготовить новое поколение инженеров в трех ключевых направлениях: научная, производственная и предпринимательская инженерия", — отметила руководитель R&D проектов Айгуль Ахметова.

Сегодня на заводе Allur в Костанае, где производятся автомобили шести мировых брендов — KIA, Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi и Skoda — трудятся более 3 500 человек. Именно такие предприятия в РК становятся главными площадками для подготовки будущих специалистов.

В Германии дуальная система образования выстроена на принципах государственно-частного партнерства: программы разрабатываются совместно с работодателями, студенты проходят практику прямо на производстве, а компании инвестируют в обучение. Кроме того, в немецком образовании важную роль играет строгая сертификация, обеспечивающая высокий уровень подготовки и признание дипломов за рубежом.

По словам Айгуль Ахметовой, Казахстану важно не просто внедрять дуальную модель, но и делать её гибкой и адаптивной — чтобы образовательные программы быстро обновлялись в соответствии с технологическими трендами, а специалисты могли регулярно проходить переподготовку. В этом нам поможет международное сотрудничество: обмен опытом, стажировки, совместные проекты с зарубежными вузами.

Высшая инженерная школа Allur University адаптирует этот подход в сотрудничестве с ведущими вузами страны. За последние три года совместно с Satbayev University в этой сфере удалось внедрить соотношение 40% практики и 60% теории, а следующая цель — 60/40, со стремлением к международному стандарту 70/30. Опыт Германии станет основой для еще более гибкой и современной системы дуального обучения, соответствующей вызовам технологической эпохи.

Фото: Allur

Айсулу Омарова
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