Новый карго терминал заработал в аэропорту Ташкента
Фото: Facebook/uzairports
20 марта в аэропорту столицы Узбекистана заработал новый карго терминал, сообщает Zakon.kz.
С его открытием город Ташкент повысил свою привлекательность и шансы в борьбе за международные грузовые потоки. Новый карго терминал увеличивает грузовую пропускную способность в четыре раза и повысил уровень сервиса до общепринятого в мире стандарта, передает пресс-служба аэропорта.
Фото: Facebook/uzairports
Современный грузовой комплекс пропускной способностью 120 тыс. тонн в год расположился на территории в 5,2 га. Грузовой терминал имеет площадь 8,5 тыс. кв. м. и включает:
- холодильные и морозильные камеры для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима;
- помещения для хранения растений и живых животных;
- помещения для ценных грузов;
- помещения для продовольственных грузов и медикаментов.
"Грузовые авиаперевозки в Узбекистане являются приоритетным направлением", – говорится в сообщении.
Фото: Facebook/uzairports
Еще одно из недавних новшеств – это запуск переводов в Узбекистан через Kaspi.
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