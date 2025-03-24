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Технологии

Новый карго терминал заработал в аэропорту Ташкента

В аэропорту столицы Узбекистана заработал новый карго терминал, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 07:20 Фото: Facebook/uzairports
20 марта в аэропорту столицы Узбекистана заработал новый карго терминал, сообщает Zakon.kz.

С его открытием город Ташкент повысил свою привлекательность и шансы в борьбе за международные грузовые потоки. Новый карго терминал увеличивает грузовую пропускную способность в четыре раза и повысил уровень сервиса до общепринятого в мире стандарта, передает пресс-служба аэропорта.

Фото: Facebook/uzairports

Современный грузовой комплекс пропускной способностью 120 тыс. тонн в год расположился на территории в 5,2 га. Грузовой терминал имеет площадь 8,5 тыс. кв. м. и включает:

  • холодильные и морозильные камеры для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима;
  • помещения для хранения растений и живых животных;
  • помещения для ценных грузов;
  • помещения для продовольственных грузов и медикаментов.
"Грузовые авиаперевозки в Узбекистане являются приоритетным направлением", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook/uzairports

Еще одно из недавних новшеств – это запуск переводов в Узбекистан через Kaspi.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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