Новый карго терминал заработал в аэропорту Ташкента

20 марта в аэропорту столицы Узбекистана заработал новый карго терминал, сообщает Zakon.kz.

С его открытием город Ташкент повысил свою привлекательность и шансы в борьбе за международные грузовые потоки. Новый карго терминал увеличивает грузовую пропускную способность в четыре раза и повысил уровень сервиса до общепринятого в мире стандарта, передает пресс-служба аэропорта.

Фото: Facebook/uzairports

Современный грузовой комплекс пропускной способностью 120 тыс. тонн в год расположился на территории в 5,2 га. Грузовой терминал имеет площадь 8,5 тыс. кв. м. и включает:

холодильные и морозильные камеры для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима;

помещения для хранения растений и живых животных;

помещения для ценных грузов;

помещения для продовольственных грузов и медикаментов.

"Грузовые авиаперевозки в Узбекистане являются приоритетным направлением", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook/uzairports

Еще одно из недавних новшеств – это запуск переводов в Узбекистан через Kaspi.