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Технологии

Редакция американской газеты опозорилась из-за ИИ

Американская газета использовала ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 20:55 Фото: pixabay
Одна из ведущих американских ежедневных газет Chicago Sun-Times опозорилась из-за применения одним из сотрудников искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBS NEWS, редакция выдала топ книг на лето. Казалось бы, что в этом такого? Но в материале 10 из 15 рекомендованных книг оказались выдумкой ИИ.

Фото: chicago.suntimes

Автор списка признался, что использовал чат-бот для создания рекомендаций, но "забыл" все проверить.

"Кажется, кто-то прогуливал уроки фактчекинга", – посмеялись в Сети над незадачливым коллегой.

В соцсетях поднялся скандал, так как люди платят деньги за рассылку, а нагенерить подборку можно и бесплатно в ChatGPT.

"Очередное доказательство, что ИИ нас не заменит", – отметили журналисты из других изданий.

Илон Маск показал робота Tesla, который планирует заменить домохозяек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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