Минцифры опубликовало важную информацию касательно верификации смартфонов
В ведомстве пояснили, зачем внедряется эта инициатива и каким образом она будет работать.
Зачем внедряется верификация IMEI
Основная цель – обеление рынка мобильных устройств, повышение цифровой безопасности и снижение теневого оборота.
На рынке сегодня фиксируются:
- серый импорт;
- подделка IMEI-кодов;
- оборот краденых или нелегально ввезенных телефонов;
- мошенничество с персональными данными пользователей.
По итогам 2024 года потери бюджета от серого импорта превысили 150 млрд тенге.
С момента запуска системы верифицировано более 12 млн устройств за два месяца – это в 3 раза больше, чем ежегодный объем продаж новых телефонов в РК. Это означает, что нелегально ввезенные ранее устройства переходят в легальное поле.
Таким образом, проект доказал свою эффективность и начал приносить конкретные результаты:
- увеличение налоговых и таможенных поступлений;
- равные условия для всех участников рынка;
- повышение доверия граждан к рынку.
Кто платит и сколько?
- Граждане не платят.
- Верификация бесплатна для физических лиц, включая до 2-х устройств в год (или в месяц в зависимости от страны ввоза) для личного пользования.
- Оплату осуществляют импортеры, как юридические лица, за услугу, включаемую в структуру закупки.
Размер оплаты рассчитан на основе:
- расходов на доступ к международным базам (например, GSMA);
- обеспечения технической поддержки 24/7;
- защиты данных и противодействия мошенничеству.
Сравнение с другими странами:
- Узбекистан: 3 000-4 000 тг;
- Кыргызстан: от 4 200 тг;
- Азербайджан: от 10 000 до 50 000 тг;
- Турция: более 750 долларов;
- Таджикистан: от 4 500 тг.
Таким образом, тариф в Казахстане – один из самых низких в регионе.
Дополнительно: размер оплаты определяется рынком самостоятельно с учетом технических и инфраструктурных затрат.
Почему услугу оказывает частная компания?
Речь не идет о передаче фискальной функции.
Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета реализация проекта была предложена рынку через открытую и конкурентную процедуру.
Почему средства не поступают в бюджет?
Потому что это не налог и не госпошлина, а оплата коммерческой технической услуги.
Государство здесь выступает регулятором и контролером, а не исполнителем.
По аналогии:
- как при подключении к онлайн-кассам;
- как при технической сертификации оборудования.
Важно отметить: с введением системы государство начинает получать ранее недополучаемые таможенные пошлины и налоговые поступления, которые ранее терялись из-за серого импорта.
Что с доменом, регистрацией и прозрачностью оператора?
- Компания-исполнитель зарегистрирована официально и действует в правовом поле.
- Домен защищен – это обязательное требование для сервисов с персональными данными.
- Все контактные данные, структура собственности и юридические сведения переданы в компетентные органы.
Что получает государство, бизнес и граждане?
Граждане:
- бесплатная верификация;
- защита от покупки краденых или поддельных телефонов;
- уверенность в легальности устройства;
- защита персональных данных.
Бизнес:
- равные конкурентные условия;
- снижение давления со стороны "серых" схем;
- юридическая защита своих поставок.
Государство:
- рост налоговых и таможенных поступлений;
- снижение расходов на борьбу с серым импортом;
- правовая предсказуемость рынка.
Резюме:
Система верификации IMEI – это инструмент наведения порядка, а не источник нагрузки на граждан.
Все работает в рамках законодательства, под контролем государства, с прозрачным механизмом отбора исполнителей и реальными результатами уже в первые месяцы внедрения.
Ранее казахстанцам объяснили, где и как проверить статус верификации своего смартфона по IMEI-коду.