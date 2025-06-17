В Минцифры сделали заявление по "утечке данных более 16 млн казахстанцев"

В Сети накануне, 16 июня 2025 года, появилась информация о якобы утечке данных более 16 млн казахстанцев. В связи с этим Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Об утечке данных заявили специалисты Telegram-канала SecuriXy.kz. По их словам, они проанализировали архив утечки: "Жители Казахстана 2024".

"Обнаружен CSV-файл с персональными данными казахстанцев, содержащий 16,3 млн строк. В таблице присутствуют следующие поля: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификатор, ИИН, мобильный, рабочий, домашний, гражданство, национальность, адрес, адрес подтвержден, дата начала и конца проживания", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Минцифры заявили, что ведомство изучает распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных граждан.

"Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве также заявили, что "до завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно".

"Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства". Пресс-служба МЦРИАП РК

В Минцифры напомнили, что "в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций".

"Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки". Пресс-служба МЦРИАП РК

Также утечку данных прокомментировал президент Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев.

"На данный момент неизвестно, откуда эта база данных утекла. Возможно, это утечка прошлых годов, которую объединили с другими базами данных. Либо это новая утечка. Сейчас проводится расследование. Мы ждем, что скажет Государственная техническая служба при Комитете нацбезопасности. И параллельно сами тоже проводим расследование, чтобы выяснить источник утечки", – сказал он.

20 марта 2025 года стало известно, что в Казахстане хотят создать реестр "слитых" персональных данных.