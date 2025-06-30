Казахстан на цифровой карте мира: Казахтелеком посетил престижную мобильную выставку
Награду вручал один из крупнейших мировых операторов – China Telecom Global Limited.
Присуждение этого титула стало признанием стратегического вклада компании в развитие цифровой инфраструктуры вдоль маршрутов глобальной инициативы "Один пояс – один путь", а также подтверждением ключевой роли Казахстана в обеспечении сетевой связности между Европой и Азией.
Награда от China Telecom подчеркивает растущую значимость Казахстана как цифрового международного хаба, обеспечивающего устойчивую, масштабируемую и высоконадежную телекоммуникационную инфраструктуру на евразийском направлении.
АО "Казахтелеком" системно инвестирует в развитие оптических магистралей, транспортных узлов, международных точек обмена трафиком и трансграничных стыков, усиливая резервирование и качество передачи данных, отвечая на вызовы стремительного роста глобального трафика и цифровой трансформации.
Церемония награждения China Telecom
"Признание со стороны такого партнера, как China Telecom, – это высокая честь и одновременно подтверждение правильности нашего стратегического курса. Казахстан выступает не просто как транзитная территория, а как полноценный участник глобального цифрового пространства, предлагающий конкурентоспособную и надежную инфраструктуру. Мы будем и дальше последовательно наращивать технический и операционный потенциал, отвечая на растущие потребности международных партнеров", – подчеркнул член правления АО "Казахтелеком", генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу Алибек Бейбитович Индыкбаев.
Третий слева Индыкбаев Алибек – член правления АО "Казахтелеком", гендиректор Дивизиона по корпоративному бизнесу
"Награда "Best Network Partner" отражает глубину и эффективность нашего взаимодействия с крупнейшими телеком-операторами. Совместные проекты с China Telecom позволяют нам расширять емкость транзитных каналов, оптимизировать маршруты и внедрять передовые решения, соответствующие международным стандартам. Мы рассматриваем это не как достижение, а как отправную точку для новых этапов технологического сотрудничества".
В условиях стремительного роста требований к сетевой инфраструктуре компания уверенно формирует облик нового цифрового шелкового пути, открытого для инноваций, интеграции и устойчивого развития.
Награда Лучшего сетевого партнера