"Казахтелеком" провел тренинги по цифровой безопасности одновременно в 8 городах Казахстана

28 мая 2025 года в рамках Дня "Цифрлық әлем", приуроченного ко Дню защиты детей, "Казахтелеком" провел обучающие мероприятия по цифровой безопасности для школьников в разных регионах страны.

Инициатива реализована при участии МЦРИАП РК как часть общенационального проекта "Қазақстан балалары".

Фото: АО "Казахтелеком"

"Для детей важно не только знать основы цифровой безопасности, но и понимать, как применять эти знания на практике. Умение распознавать риски, ориентироваться в цифровой среде и пользоваться современными сервисами формируется с раннего возраста и остается на всю жизнь", – отметила генеральный директор Корпоративного университета "Казахтелекома" Акмарал Кадырбаева.

Фото: АО "Казахтелеком"

Мероприятия прошли не только в столице, но и в семи городах Казахстана – Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Караганде, Актобе, Актау и Петропавловске. Формат подбирался с учетом возраста и уровня цифровой подготовки школьников.

В центре внимания – реальные ситуации, с которыми дети сталкиваются в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх. Разбор таких примеров помог участникам лучше ориентироваться в цифровой среде и понять, как действовать при возникновении угроз.

Фото: АО "Казахтелеком"

Цифровая безопасность подается как прикладной навык, который формируется через практику. Специалисты компании вели диалог в открытой форме, отвечая на вопросы участников и делая акценты на том, что важно для школьной аудитории.

Фото: АО "Казахтелеком"

Детям рассказали, как защитить личные данные, распознать онлайн-угрозы и безопасно вести себя в интернете. Такие встречи помогают не только получить важные знания, но и чувствовать себя увереннее в цифровом пространстве.