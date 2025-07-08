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Технологии

Технологии сейсмозащиты из Японии и США – теперь и в Шымкенте

Технология сейсмозащиты, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:12 Фото: BI Group
В Шымкенте началось строительство самого высокого жилого комплекса Avenue 32 – первого в Казахстане жилого проекта с системой активной сейсмозащиты, разработанной по европейским стандартам. Девелопером выступает компания BI Group.

Проект стал пилотной площадкой для технологии MAURER SIP-D, основанной на использовании сферических скользящих изоляторов. Устройства устанавливаются в фундаментной части здания и предназначены для снижения воздействия сейсмических волн. По расчетам, система позволяет снизить передачу сейсмических ускорений на конструкцию на 60–70% по сравнению с жестким фундаментом.

"Мы зафиксировали снижение передачи сейсмических ускорений на конструкцию на 60–70% по сравнению с жестким фундаментом. Это означает снижение вероятности образования трещин и деформаций в несущих элементах здания", — сообщил главный инженер проекта Денис Кайрбаев.

Фото: BI Group

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, юг Казахстана относится к зоне сейсмической активности до 8 баллов. До настоящего времени в массовом строительстве в этом регионе преобладали традиционные методы усиления конструкций.

Модель здания Avenue 32 разрабатывалась с участием КазНИИСА в системе ETABS. Проект прошел экспертизу в рамках специальных технических условий. В июне 2025 года изоляторы прошли испытания в лаборатории EUCENTRE (Павия, Италия), где подтвердили соответствие европейскому стандарту EN 15129 при нагрузке до 1200 кН и смещении ±250 мм.

"Перед нами стояла задача — внедрить решение, которое уже показало эффективность в других странах, но адаптировать его под казахстанские условия. Испытания в Италии подтвердили, что применяемая система сейсмозащиты соответствует всем расчетным параметрам", — отметил руководитель проекта Нурлан Ершохаев.

Фото: BI Group

Комплекс включает две башни высотой 23 и 26 этажей, коммерческие помещения и двухуровневый подземный паркинг. После завершения строительства Avenue 32 станет самым высоким жилым зданием Шымкента. Монтаж одного изоляционного узла занимает от двух до четырех часов и проходит под контролем инженеров MAURER.

Аналогичные технологии применяются в странах с развитым антисейсмическим регулированием. В Японии они обязательны в школах и больницах, в Турции сертифицированы для объектов выше 10 этажей, в Калифорнии рекомендованы FEMA. В Казахстане такие решения только начинают внедряться.

Фото: BI Group

BI Group планирует масштабировать технологию и на другие проекты в сейсмоактивных регионах страны. Разработка может повлиять не только на проектные подходы, но и на нормативную базу, страховые оценки и требования к устойчивому строительству в целом.

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Айсулу Омарова
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