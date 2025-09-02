В Карагандинской области создают хаб для науки и бизнеса

В Карагандинской области создается первый в Казахстане Региональный инновационный индустриальный хаб "Картех", который объединит науку и промышленность.

Это будет площадка, где наука, бизнес и государство приложат усилия для внедрения передовых технологий в производство и развития прикладной науки.

Главная цель проекта – запустить систему, которая позволит быстрее превращать научные идеи в готовые решения для предприятий. Картех планируют разместить на базе одного из университетов Караганды с необходимой материально-технической базой и квалифицированными кадрами. Сейчас проходит конкурсный отбор.

"Мы планируем создать условия для проведения научных исследований и внедрения их результатов, предоставить современное лабораторное оборудование, инженерно-конструкторские услуги и техническую базу для разработки прототипов, помогать в защите интеллектуальной собственности и привлечении инвестиций. Важное направление – поддержка стартапов и помощь в подаче заявок на государственные и международные гранты", – отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и промышленности Алибек Молдакаримов.

О создании подобного проекта говорил президент Казахстана на заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля 2024 года. Для его реализации в области создан научный совет, который занимается развитием научной инфраструктуры и взаимодействием бизнеса с исследовательскими институтами.

Хаб объединит науку, промышленность, государство и общество, предоставив многофункциональную систему с лабораториями, конструкторскими и производственными площадками с современным оборудованием, включая 3D-принтеры, и возможностями для создания стартапов и готовых прототипов для внедрения в производство. Здесь будут оказываться консультации по разработке бизнес-моделей и стратегий, организовываться обучение, повышение квалификации. Будет организована площадка для малосерийного выпуска опытной продукции и шоу-рум для ее демонстрации. Также предусмотрены инкубатор технологических стартапов и акселератор с привлечением инвесторов.

В рамках проекта создадут кластеры по горнодобывающей и металлургической промышленности, углехимии и новым материалам, индустрии 4.0, автоматизации, экологии и управлению отходами.

На первом этапе финансирование обеспечит местный бюджет, а дальше хаб перейдет на самоокупаемость, зарабатывая за счет партнерства с промышленными предприятиями.

Проект разрабатывался по примеру Технического университета Клуж-Напока в Румынии, где такой центр успешно работает уже много лет.