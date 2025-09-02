#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Технологии

В Карагандинской области создают хаб для науки и бизнеса

Хаб для науки и бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 08:56 Фото: freepik
В Карагандинской области создается первый в Казахстане Региональный инновационный индустриальный хаб "Картех", который объединит науку и промышленность.

Это будет площадка, где наука, бизнес и государство приложат усилия для внедрения передовых технологий в производство и развития прикладной науки.

Главная цель проекта – запустить систему, которая позволит быстрее превращать научные идеи в готовые решения для предприятий. Картех планируют разместить на базе одного из университетов Караганды с необходимой материально-технической базой и квалифицированными кадрами. Сейчас проходит конкурсный отбор.

"Мы планируем создать условия для проведения научных исследований и внедрения их результатов, предоставить современное лабораторное оборудование, инженерно-конструкторские услуги и техническую базу для разработки прототипов, помогать в защите интеллектуальной собственности и привлечении инвестиций. Важное направление – поддержка стартапов и помощь в подаче заявок на государственные и международные гранты", – отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и промышленности Алибек Молдакаримов.

О создании подобного проекта говорил президент Казахстана на заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля 2024 года. Для его реализации в области создан научный совет, который занимается развитием научной инфраструктуры и взаимодействием бизнеса с исследовательскими институтами.

Хаб объединит науку, промышленность, государство и общество, предоставив многофункциональную систему с лабораториями, конструкторскими и производственными площадками с современным оборудованием, включая 3D-принтеры, и возможностями для создания стартапов и готовых прототипов для внедрения в производство. Здесь будут оказываться консультации по разработке бизнес-моделей и стратегий, организовываться обучение, повышение квалификации. Будет организована площадка для малосерийного выпуска опытной продукции и шоу-рум для ее демонстрации. Также предусмотрены инкубатор технологических стартапов и акселератор с привлечением инвесторов.

В рамках проекта создадут кластеры по горнодобывающей и металлургической промышленности, углехимии и новым материалам, индустрии 4.0, автоматизации, экологии и управлению отходами.

На первом этапе финансирование обеспечит местный бюджет, а дальше хаб перейдет на самоокупаемость, зарабатывая за счет партнерства с промышленными предприятиями.

Проект разрабатывался по примеру Технического университета Клуж-Напока в Румынии, где такой центр успешно работает уже много лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Первый в мире чип, скачивающий 50 ГБ за пару секунд, создали в Китае
Технологии
01:15, 30 августа 2025
Первый в мире чип, скачивающий 50 ГБ за пару секунд, создали в Китае
Цены на iPhone 17 появились в Сети
Технологии
08:27, 29 августа 2025
Цены на iPhone 17 появились в Сети
Последний самурай: Nissan GT-R снимают с производства
Технологии
08:25, 27 августа 2025
Последний самурай: Nissan GT-R снимают с производства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: