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Мир

Тело Папы Римского выставили для публичного прощания на три дня

тело Папы Римского, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 22:42 Фото: скриншот из репортажа телеканала CNN
Тело Папы Римского Франциска выставлено для прощания в соборе Святого Петра, где оно останется в течение трех дней до его похорон в субботу, сообщает Zakon.kz.

Гроб Франциска установили в Алтаре Конфессио – священном месте перед главной гробницей апостола Петра, первого папы Римского. Кардиналы, собравшиеся в базилике, подходили к гробу парами, чтобы проститься. Вскоре после них к гробу начали подходить и первые граждане – они отдали дань уважения понтифику.

Фото: скриншот из репортажа телеканала CNN

Доступ в базилику для широкой публики открыли 23 апреля 2025 года в 11:00 по местному времени. Она будет работать до полуночи, а в четверг и пятницу (24 и 25 апреля) — с 7 утра до 00:00.

На площади Святого Петра собрались тысячи скорбящих. Под ясным весенним небом они ждали своей очереди попасть внутрь. С раннего утра среды, еще до начала церемонии, к Ватикану шел нескончаемый поток паломников. Люди занимали места перед кремовыми стенами базилики Святого Петра в ожидании возможности увидеть гроб Франциска, пишет CNN.

Фото: скриншот из репортажа телеканала CNN

Власти Ватикана уточнили, что перед закрытием входа перекроют площадь и пропустят через базилику всех, кто к тому моменту останется в очереди. Жителям Рима, ожидающим снаружи, разрешат не покидать свои места ночью — это означает, что многие уже готовятся провести ночь на улице.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 22:42
Кто может стать новым Папой Римским

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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