В Японии нанимают удаленщиков для управления роботами

Японская компания нанимает иностранцев, чтобы они, сидя на родине, удаленно управляли роботами, сообщает Zakon.kz.

Технология, реализованная компанией Telexistence, уже работает в сетях FamilyMart и Lawson. В ближайшее время она появится в 7-Eleven, пишет Rest of World.

Большую часть времени роботы раскладывают продукты автономно, но время от времени им нужна помощь оператора, который может находиться в любой точке мира. Поскольку работа не тяжелая и не требует особых знаний или навыков, зарплата достаточно низкая. Она варьируется от 250 до 315 долларов в месяц.

Operadors ajuden a robots a reposar estanteries de botigues japoneses des de Filipines estant, els filipins cobren de 250 a 315$ mensuals, mentre que un treballador japonés cobraria entre 2.100 i 2.800$.

Usen la tecnologia per radicalitzar el capitalisme.https://t.co/klQh6PN7pM pic.twitter.com/bl59jTGgBr — L'algorisme (@lalgorisme) October 21, 2025

В Японии на такую сумму прилично жить невозможно. Но за эти деньги охотно соглашаются трудиться филиппинцы, которые таким образом остаются у себя на родине и получают приличный заработок.

