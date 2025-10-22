#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Технологии

В Японии нанимают удаленщиков для управления роботами

Работа в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 08:44 Фото: pixabay
Японская компания нанимает иностранцев, чтобы они, сидя на родине, удаленно управляли роботами, сообщает Zakon.kz.

Технология, реализованная компанией Telexistence, уже работает в сетях FamilyMart и Lawson. В ближайшее время она появится в 7-Eleven, пишет Rest of World.

Большую часть времени роботы раскладывают продукты автономно, но время от времени им нужна помощь оператора, который может находиться в любой точке мира. Поскольку работа не тяжелая и не требует особых знаний или навыков, зарплата достаточно низкая. Она варьируется от 250 до 315 долларов в месяц.

В Японии на такую сумму прилично жить невозможно. Но за эти деньги охотно соглашаются трудиться филиппинцы, которые таким образом остаются у себя на родине и получают приличный заработок.

Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X запускает собственную платформу для торговли уникальными именами пользователей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Беспилотные такси Tesla будут управляться людьми
07:33, 02 декабря 2024
Беспилотные такси Tesla будут управляться людьми
Японцы с инвалидностью управляют в кафе роботами-официантами
08:55, 10 ноября 2024
Японцы с инвалидностью управляют в кафе роботами-официантами
Людей в Amazon почти заменили роботы
07:06, 04 июля 2025
Людей в Amazon почти заменили роботы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: