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Японцы с инвалидностью управляют в кафе роботами-официантами

Кафе, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55 Фото: Х/DAWNcafe2021
В одном из кафе Токио люди с ограниченными возможностями управляют роботами-официантами, сообщает Zakon.kz.

Заведение называется Dawn Avatar Robot Cafe. Среди местного населения и туристов оно прославилось тем, что гостей в нем обслуживают роботы разных размеров и возможностей.

Токио, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55

Фото: Х/DAWNcafe2021

Среди роботов есть настольные модели, а есть и передвигающиеся.

Токио, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55

Фото: Х/DAWNcafe2021

Кафе, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55

Фото: Х/DAWNcafe2021

Дистанционно ими управляют японцы с ограниченными возможностями.

Роботы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55

Фото: Х/DAWNcafe2021

С одной стороны, такой вид деятельности помогает инвалидам отвлекаться от недуга и иметь официальный заработок. С другой стороны, они общаются с посетителями и таким образом перестают чувствовать себя одиноко.

Роботы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:55

Фото: Х/DAWNcafe2021

В день выборов президента США машины для голосования в округе центральной Айовы вышли из строя.

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