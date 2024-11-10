Японцы с инвалидностью управляют в кафе роботами-официантами
Заведение называется Dawn Avatar Robot Cafe. Среди местного населения и туристов оно прославилось тем, что гостей в нем обслуживают роботы разных размеров и возможностей.
Фото: Х/DAWNcafe2021
Среди роботов есть настольные модели, а есть и передвигающиеся.
Фото: Х/DAWNcafe2021
Фото: Х/DAWNcafe2021
Дистанционно ими управляют японцы с ограниченными возможностями.
Фото: Х/DAWNcafe2021
С одной стороны, такой вид деятельности помогает инвалидам отвлекаться от недуга и иметь официальный заработок. С другой стороны, они общаются с посетителями и таким образом перестают чувствовать себя одиноко.
Фото: Х/DAWNcafe2021
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