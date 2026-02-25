#Референдум-2026
События

В Алматы состоялся круглый стол по вопросам Конституционной реформы

обсуждение новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 17:11 Фото: Генеральная прокуратура
В Алматы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби прошел круглый стол, посвященный вопросам Конституционной реформы, сообщает Zakon.kz.

Цель встречи – обсудить ключевые направления обновления конституционной системы и пути укрепления правового управления.

В дискуссии приняли участие ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Нургалым Абдиров, прокурор города Алматы Серик Карипбеков, а также депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, представители научного и экспертного сообщества.

В ходе обсуждения участники подчеркнули необходимость перехода к модели управления, основанной на четких правовых нормах, институциональной дисциплине и предсказуемости действий государственных органов.

Особое внимание уделялось защите прав человека, соблюдению процедур и повышению прозрачности работы власти.

Ректор Академии Нургалым Абдиров отметил, что проводимая работа способствует повышению уровня правовой культуры, укреплению общественного доверия и формированию устойчивых правовых ориентиров в современном обществе.

Особое значение участники встречи придали подготовке нового поколения специалистов, способных применять конституционные нормы на практике, сочетать системное юридическое мышление с пониманием баланса публичных и частных интересов, а также эффективно работать в цифровой и правозащитной сферах.

Айсулу Омарова
