Технологии

Магистрали завтрашнего дня: итоги 2025 и инновационные горизонты 2026 года

Магистрали завтрашнего дня, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:30 Фото: АО "КаздорНИИ"
О том, как дорожная отрасль постепенно переходит от разрозненных практик к системе, почему данные и прозрачность становятся новым языком доверия и какие приоритеты выходят на первый план в 2026 году, мы поговорили с президентом "КаздорНИИ" Биржаном Канешевым.

Магистрали завтрашнего дня, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:30

Фото: АО "КаздорНИИ"

 Если без отчетных формулировок, что вы назвали бы главным итогом 2025 года?

– Отрасль начала складываться в систему. Без резких движений и реформ, но с понятной внутренней логикой. Решения все чаще опираются не на привычные практики, а на науку, реальные данные и свойства материалов. В 2025 году это стало заметно и в исследованиях, и в нормативных документах, и в инструментах работы.

Важно, что изменения идут в рамках общей стратегии, заданной Министерством транспорта: через адаптацию международных стандартов и повышение прозрачности решений. Исследования перестали быть абстрактными и стали прикладными: под конкретные задачи, от битумов и грунтов до цифровых платформ. Наука больше работает как инструмент принятия решений, а не как отдельный процесс.

Магистрали завтрашнего дня, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:30

Фото: АО "КаздорНИИ"

 Экологическая повестка – вынужденный шаг или осознанный выбор?

– Осознанный. В 2025 году мы показали, что техногенные отходы могут быть ресурсом, если подходить к этому строго и прагматично. В 2026 году переходим к практической работе по регионам: анализируем, где находятся отходы, какие у них свойства и есть ли экономический смысл их использовать.

Все чаще звучит слово "открытость". Какую роль здесь играет цифровизация?

– Потому что цифровизация – это про прозрачность и доверие. Когда все данные собраны в единой системе и проверяемы, меньше места для субъективных решений. Единая база дорожно-строительных материалов и технологий стала настоящим рабочим инструментом с законодательной основой. Параллельно развиваются системы управления дорогами и мостами, лабораторные платформы и цифровой реестр нормативов – все это позволяет управлять отраслью на основе данных, а не "на глаз".

Магистрали завтрашнего дня, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:30

Фото: АО "КаздорНИИ"

Эксплуатация и безопасность еще одна чувствительная тема. Что здесь будет в фокусе дальше?

– В 2026 году ключевой акцент будет на диагностике и прогнозе. Оценка состояния мостов и инженерных сооружений с использованием цифровых технологий позволяет по-другому расставлять приоритеты ремонтов, видеть риски заранее и планировать работы на несколько лет вперед.

То же касается и безопасности движения. Мы уходим от формального перечисления проблемных участков и переходим к комплексному аудиту с анализом причин аварийности, предложениями мер разного уровня и оценкой ожидаемого эффекта. Это требует больше данных и аналитики, но дает более устойчивый результат.

Кадры в этой системе остаются ключевым элементом?

– Безусловно. Какие бы технологии мы ни внедряли, без людей они не работают. Поэтому обязательное повышение квалификации – это не формальность, а попытка привести знания специалистов в соответствие с современными требованиями. Мы закладываем этот механизм как долгосрочный с учетом новых стандартов, материалов и цифровых решений.

Если заглянуть в конец 2026 года, каким вы бы хотели увидеть результат?

– Если говорить о результате к концу 2026 года, то в первую очередь хотелось бы увидеть переход отрасли к современным и адаптированным к условиям Казахстана решениям. Еще сохраняются проблемы, связанные с применением устаревших подходов к проектированию, строительству и содержанию дорог, которые не учитывают в полной мере климатические особенности и реальные транспортные нагрузки. В этом контексте особенно важно, что Министерством транспорта задан системный вектор развития, ориентированный на обновление технических подходов и повышение устойчивости дорожной инфраструктуры.

В результате отрасль должна прийти к более целостной и управляемой модели проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, ориентированной на долговечность, качество и безопасность. Именно такой результат логично рассматривать как практическое воплощение того стратегического курса, который сегодня определяет министерство.

Айсулу Омарова
