Самрук-Энерго укрепляет лидерство в энергетике Казахстана

АО "Самрук-Энерго" успешно завершило 2025 год, продемонстрировав значимые результаты по всем ключевым направлениям деятельности.

Все намеченные производственные показатели были перевыполнены: достигнут существенный рост производства электроэнергии, добычи угля, объемов передачи и реализации электроэнергии. Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции на рынке электроэнергии Казахстана – доля АО "Самрук-Энерго" составляет порядка 33%. Важным событием года стало то, что Экибастузская ГРЭС-1 достигла своей установленной мощности в 4000 МВт и впервые за 30 лет работает в восьмиблочном режиме.

Стабильное улучшение производственных показателей положительно отразилось на финансовых результатах Компании. Самрук-Энерго обеспечил устойчивый рост прибыли, которая в 2025 году достигла исторического максимума. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги АО "Самрук-Энерго" на уровне "BB+" с прогнозом "Стабильный".

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В 2025 году была продолжена работа по достижению справедливого уровня тарифа, и благодаря этому финансирование ремонтной кампании на станциях АО "Самрук-Энерго" впервые превысило 200 млрд тенге. В результате масштабных работ по реконструкции и модернизации за три года износ основного и вспомогательного оборудования снизился с 65% до 58%. Параллельно за счет модернизации оборудования улучшены ключевые показатели надежности работы станций, включая коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) и удельный расход условного топлива. Кроме этого, на электростанциях Самрук-Энерго используются и внедряются новые технологии по снижению вредных выбросов с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

Неизменным приоритетом для Компании остаются вопросы охраны труда и производственной безопасности, а также улучшение социально-бытовых условий работников. В 2025 году расходы на охрану труда были увеличены до 40%, возросла штатная численность работников производственной безопасности и уровень их заработной платы. Внедрение инновационных систем безопасности, таких как видеоаналитика с применением ИИ, видеожетоны, электронная система медицинского освидетельствования, умные каски с камерами и другие решения, дало ощутимый эффект. В 2025 году по сравнению с 2024 годом количество несчастных случаев на производстве сократилось более чем в два раза.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

На предприятиях Самрук-Энерго продолжается масштабная работа по улучшению социально-бытовых условий производственного персонала. Практически на всех станциях завершен ремонт санитарных узлов, душевых, бытовых и других помещений. На ряде станций для производственных работников организовано бесплатное питание.

В целях повышения социального благополучия производственных работников группы компаний АО "Самрук-Энерго" за последние три года их заработная плата была увеличена на 56%. Одновременно существенно расширен перечень социальных и мотивационных выплат.

Компания последовательно реализует ESG-программы, направленные на устойчивое развитие. Так, агентство Sustainable Fitch подтвердило ESG-рейтинг АО "Самрук-Энерго" на позитивном уровне среди международных энергетических компаний с аналогичным видом бизнеса. Наряду с этим интегрированный годовой отчет АО "Самрук-Энерго" занял 1 место по раскрытию ESG-информации в рейтинге PwC Kazakhstan. Второй год подряд Компании присвоена наивысшая оценка "А+", соответствующая лучшим международным стандартам. Самрук-Энерго признан лидером среди 98 казахстанских компаний не только в общем зачете, но и по ряду ключевых направлений раскрытия ESG-информации.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Особое внимание Самрук-Энерго уделяет поддержке отечественных товаропроизводителей. В 2025 году в рамках политики импортозамещения группа компаний заключила 26 офтейк-контрактов на общую сумму 25,8 млрд тенге, что на 135% превышает показатель 2024 года.

Одним из ключевых приоритетов Компании является реализация проектов с применением искусственного интеллекта. В настоящее время внедряются ИИ-решения в области предиктивной диагностики оборудования, прогнозирования генерации объектов ВИЭ, интеллектуального управления корпоративными и производственными данными (Data Lake) и других направлений. Реализация данных инициатив даст ощутимый экономический эффект.

АО "Самрук-Энерго" реализует ряд масштабных инвестиционных проектов по строительству угольных, газовых, ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 12 ГВт на сумму порядка 11 трлн тенге. В 2025 году были подписаны контракты на строительство новых объектов генерации мощностью 1540 МВт стоимостью 1,6 трлн тенге. По этим проектам уже начата активная фаза строительства.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

АО "Самрук-Энерго", опираясь на достигнутые результаты, продолжит активную работу по привлечению инвестиций, повышению производственных показателей, обеспечению надежности работы станций и безопасных условий труда работников предприятий.