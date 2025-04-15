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Общество

Энергостанции Самрук-Энерго успешно прошли отопительный сезон

Энергостанции Самрук-Энерго, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 13:35 Фото: АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго" обеспечило бесперебойное электро- и теплоснабжение в течение осенне-зимнего периода 2024-2025 годов и успешно завершило отопительный сезон.

За этот период тепловыми электрическими станциями (ТЭС) компании произведено 18,6 млрд кВт·ч электроэнергии, а объем отпущенной тепловой энергии составил 4,4 млн Гкал. Весь отопительный сезон станции энергетического холдинга функционировали в штатном режиме, соблюдая температурные графики подачи тепла.

В ходе ОЗП 2024-2025 годов на Экибастузской ГРЭС-1 был введен в эксплуатацию энергоблок №1 мощностью 500 МВт, что увеличило общую установленную мощность станции до 4000 МВт. Таким образом, впервые за последние 30 лет станция перешла на восьмиблочный режим работы.

В текущем отопительном сезоне по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов объемы выработки электроэнергии на станциях Самрук-Энерго увеличились на 4%. Рост показателей стал возможен в том числе благодаря значительному снижению числа технологических нарушений, что свидетельствует о результативности проводимых мероприятий по ремонту, модернизации оборудования и улучшению культуры эксплуатации.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В частности, на Экибастузской ТЭЦ, которая в июне прошлого года была передана в доверительное управление АО "Самрук-Энерго", своевременный ремонт части энергетических котлов и вспомогательного оборудования обеспечил надежную и стабильную работу станции в осенне-зимний период.

Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 также успешно завершили отопительный сезон, непрерывно снабжая потребителей города Алматы и Алматинской области электрической и тепловой энергией.

С завершением отопительного сезона станции Самрук-Энерго оперативно приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. На энергообъектах уже начаты активные ремонтные работы. В текущем году запланировано проведение 114 ремонтов на 105 единицах основного оборудования. Ремонтная кампания будет осуществлена в соответствии с утвержденным графиком, и все станции Самрук-Энерго будут готовы к прохождению следующего отопительного сезона.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

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Айсулу Омарова
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