Рост есть, прорыва нет: почему финансирование науки в Казахстане не отвечает мировым нормам

Казахстан сегодня инвестирует в свое научное будущее всего 0,16% от ВВП. Эта мизерная доля, согласно данным ученых и ставит страну в ряд аутсайдеров на мировой арене, - сообщает Zakon.kz.

Хотя правительство наращивает финансирование науки, ключевым вопросом остается не только объем, но и эффективность этих вложений, особенно в условиях, когда основным драйвером роста выступает государство.

Предоставленные данные из Национального доклада о науке Республики Казахстан (под редакцией академика А.К.Куришбаева, издание Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан) свидетельствуют о неоднозначной ситуации с финансированием науки в стране. С одной стороны, наблюдается рост внутренних расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), что является позитивным сигналом. С другой стороны, общий уровень затрат на науку остается критически низким, а структура финансирования вызывает серьезные опасения у экспертов.

Критически низкая наукоемкость ВВП

Расходы на науку в Казахстане составляют всего 0,16% от ВВП в 2024 году (в 2023 году этот показатель был еще ниже – 0,14%). Это катастрофически низкий уровень по сравнению с развитыми странами, такими как Япония (3,4%), Израиль (6%) и Нидерланды (2,3%). Для достижения даже скромной цели в 1% к 2027 году необходимо увеличить финансирование более чем в 6 раз.

Фото: gov.kz

Рост финансирования, но за счет государства

После поручений президента Касым-Жомарта Токаева в 2023 и 2024 годах наблюдается значительный рост финансирования сектора НИОКР – на 42% и 27,3% соответственно. В прошлом году внутренние затраты достигли 219,7 млрд тенге. Однако этот рост в основном обеспечивается государством. В 2024 году из общего прироста затрат в 47,1 млрд тенге, 41,4 млрд тенге приходится на государственные компании, в то время как вклад частных предприятий составил всего 5,8 млрд тенге.

Неравномерное региональное распределение

Расходы на науку распределены крайне неравномерно по регионам. Лишь 20% регионов (Алматы, Астана, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области) обеспечивают 80% результата в науке, аккумулируя 76,3% всех затрат на НИОКР.

Подавляющее доминирование государства

Основная часть средств на науку поступает из бюджета (74,1% в 2023 году), что составляет 162,7 млрд тенге. Дополнительно, 22,1% приходится на собственные средства организаций, и лишь 3,8% – на иностранные источники. Доля бюджетного финансирования имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличившись с 65% три года назад до 83,4% в 2023 году, что вызывает опасения экспертов.

Фото: gov.kz

Низкая результативность

Анализ, представленный в Национальном докладе о науке, подтверждает вывод о том, что увеличение государственного финансирования не всегда приводит к пропорциональному росту инновационной активности и эффективности использования ресурсов.

"В целом, общая картина по источникам финансирования демонстрирует процесс вытеснения государством все другие источники. Так, если три года назад доля бюджетных средств составляла в среднем 65%, то в 2023 году она уже составила 83,4%. Исследовав связь источников финансирования и результативность НИОКР, аналитики Института статистики ЮНЕСКО пришли к выводу, что увеличение государственного финансирования ведет к неэффективному использованию ресурсов и говорит о том, что стратегические цели в области НИОКР являются либо неактуальны, либо малопривлекательны для предпринимателей". Из Национального доклада о науке.

Приоритет техническим и естественным наукам

Наибольшая доля затрат приходится на сферу инженерных разработок и технологий (35,4%) и естественные науки (34,8%). В то же время в социально-гуманитарные науки и сельскохозяйственные науки отправляется гораздо меньше денег (15,4% и 9,9% соответственно).

Фото: gov.kz

Преобладание фундаментальных исследований

Основная часть финансирования направляется на научные исследования (почти 93%), в то время как расходы на опытно-конструкторские разработки составляют значительно меньшую долю (всего 7,3%), что свидетельствует о недостаточном внимании к практическому применению научных результатов.

Наконец, еще одна проблема – отсутствие коммерциализации и разрыв с экономикой. Доклад подчеркивает низкую долю инновационно активных предприятий и недостаточный спрос со стороны бизнеса на научные разработки, что препятствует внедрению научных достижений в экономику.