Технологии

Китай раскрыл необычные планы касательно частного покорения космоса

Космос, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 08:41 Фото: pixabay
Коммерческая космическая индустрия Китая развивается ускоренными темпами благодаря быстрому технологическому прогрессу. Компании наращивают возможности в области ракет-носителей, спутникового производства и космических приложений, сообщает Zakon.kz.

Последние достижения были представлены в Пекине на крупной выставке коммерческой аэрокосмической техники, прошедшей в минувшие выходные. Заметным за последние два месяца стал рывок отрасли в направлении многоразовых ракетных технологий.

По данным компании LandSpace, 3 декабря 2025 года она провела первый орбитальный полет своей ракеты Zhuque-3 (ZQ-3), успешно выведя полезную нагрузку на орбиту и одновременно предприняв попытку возвращения первой ступени.

В январе 2026 года Китай начал строительство морской испытательной платформы для отработки возвращения коммерческих ракет с посадкой на море.

Главный конструктор ZQ-3 Чжу Сяодун подтвердил на выставке, что компания рассчитывает добиться первого успешного возвращения первой ступени Zhuque-3 в 2026 году, а также провести частичное повторное использование возвращенных компонентов.

Представитель компании iSpace, разработчика ракет-носителей, Ян Ди проанализировал расходы на НИОКР для многоразовых и одноразовых ракет.

"Вывести ракету на орбиту, а затем уже разрабатывать технологии многоразового использования – дороже, чем изначально создавать орбитальную многоразовую ракету", – пояснил он.

По словам Яна, iSpace планирует в этом году осуществить первый полет своей многоразовой ракеты Hyperbola-3, присоединившись к растущему числу компаний, испытывающих подобные технологии.

Многоразовые пусковые системы играют ключевую роль в снижении стоимости запусков и поддержании высоких темпов выведения аппаратов, необходимых для развертывания спутниковых группировок.

По словам Чжу Сяодуна, LandSpace наращивает производственные мощности до 30 ракет в год, гарантируя не менее 20 запусков ежегодно, чтобы обеспечить быстрое развертывание китайских спутниковых созвездий. В 2026 году GalaxySpace продолжит продвижение китайских решений в области спутникового интернета, расширяя зарубежные демонстрационные проекты и тестовое сотрудничество.

Ранее мы сообщали о том, что посольство США призывает казахстанцев отправить свое имя в космос.

Аксинья Титова
