Общество

Посольство США призывает казахстанцев отправить свое имя в космос

Луна, космос, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:45 Фото: pexels
Дипломатическая миссия США в Казахстане 23 января 2026 года обратилась с интересной инициативой. Она касается того, что NASA запустило акцию Send Your Name Around the Moon в рамках миссии Artemis II, сообщает Zakon.kz.

Известно, что любой желающий может бесплатно отправить свое имя в полет вокруг Луны – оно будет записано на цифровой носитель и отправлено в космос вместе с экипажем.

Для этого нужно всего лишь заполнить форму на сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.

Согласно данным из открытых источников, основной запуск планируется на период 6-11 февраля 2026 года. Окончательное решение будет зависеть от готовности ракеты, корабля и результатов предполетных проверок. Миссия рассчитана примерно на 10 дней, в течение которых экипаж облетит Луну и вернется обратно.

Парад планет и затмение: что можно увидеть в небе в феврале 2026 года

Немного ранее мы рассказывали о том, что NASA заплатит до 750 тыс. долларов тем, кто разработает систему питания астронавтов на Марсе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
