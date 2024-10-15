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Китай рассказал о своих планах исследования космоса

Китай рассказал о своих планах исследования космоса , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 02:49 Фото: pixabay
В последние годы Китай добился больших успехов в исследовании космоса, запустив астронавтов на свою собственную космическую станцию и доставив камни с Луны. Теперь он хочет превратить эти подвиги в научные достижения, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, ведущий научный институт страны представил амбициозный план по превращению в мирового лидера в области космической науки к 2050 году. В нем перечислен широкий спектр направлений исследований, включая черные дыры, Марс и Юпитер, а также поиск пригодных для жизни планет и признаков внеземной жизни.

План совместно разработали Китайское национальное космическое управление и Китайское управление по пилотируемым космическим полетам.

Помимо вывода космической станции на орбиту, космическое агентство высадило исследовательский аппарат на Марсе. Оно намерено доставить человека на Луну до 2030 года, повторив подвиг США. Оно также планирует построить исследовательскую станцию ​​на Луне.

Ранее сообщалось, что космический корабль НАСА изучит спутник Юпитера на наличие жизни.

Аксинья Титова
Китай 2024 год Наука Исследования
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