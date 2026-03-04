Новый прототип сверхзвукового беспилотника выполнил первый полет в США

2 марта американский стартап Hermeus провел первый испытательный полет второй летающей лаборатории – Quarterhorse Mk 2,1, менее чем через год после дебюта первого прототипа Quarterhorse Mk 1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, испытания прошли на частном космодроме Космопорт "Америка" в Нью-Мексико (США) и стали очередным этапом масштабной программы поэтапной разработки высокоскоростных летательных аппаратов.

По словам представителей Hermeus, конечная цель проекта – создание гиперзвуковых самолетов, прежде всего для военных задач.

Однако до гиперзвука Mk 2,1 пока еще далеко. Аппарат оснащен серийным турбореактивным двигателем Pratt & Whitney F100-229, используемым на истребителях F-15 и F-16, и рассчитан на скорость до 1530 километров в час.

При этом на первых этапах прототип будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Это необходимо для проверки устойчивости, взлетно-посадочных характеристик и работы всех бортовых систем и телеметрии.

В частности, в аппарате отсутствуют регулируемый воздухозаборник и теплообменник – ключевые компоненты для стабильной работы на больших скоростях.

Ранее Honda представила первый частный самолет, способный приземляться без пилота.