Американский истребитель без участия пилота выполнил первый эпичный полет
Читатель издания The War Zone поделился с журналистами фотографиями YFQ-44A в полете, сделанными на авиабазе Южной Калифорнии в Викторвилле. Беспилотник сопровождали два учебно-тренировочных самолета L-29 "Дельфин", выполнявших роль самолетов сопровождения.
Фото: TWZ Reader
YFQ-44A – одна из двух конструкций, разрабатываемых в настоящее время в рамках первого этапа программы ВВС США "Совместный боевой летательный аппарат" (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Другой проект – YFQ-42A от General Atomics, впервые поднялся в небо ранее в этом году.
Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать и в связке с пилотируемыми истребителями, и автономно в боевых условиях, в том числе наносить удары и проводить разведку.
