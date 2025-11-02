#Народный юрист
Мир

Американский истребитель без участия пилота выполнил первый эпичный полет

Американский самолет, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 07:59 Фото: TWZ Reader
Прототип "истребителя-беспилотника" YFQ-44A компании Anduril выполнил первый полет, сообщает Zakon.kz.

Читатель издания The War Zone поделился с журналистами фотографиями YFQ-44A в полете, сделанными на авиабазе Южной Калифорнии в Викторвилле. Беспилотник сопровождали два учебно-тренировочных самолета L-29 "Дельфин", выполнявших роль самолетов сопровождения.

Фото: TWZ Reader

YFQ-44A – одна из двух конструкций, разрабатываемых в настоящее время в рамках первого этапа программы ВВС США "Совместный боевой летательный аппарат" (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Другой проект – YFQ-42A от General Atomics, впервые поднялся в небо ранее в этом году.

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать и в связке с пилотируемыми истребителями, и автономно в боевых условиях, в том числе наносить удары и проводить разведку.

Ранее завербовать пилота президента Венесуэлы пытались американцы.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
