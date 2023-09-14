Испытательный полет беспилотного такси провели в Израиле

Фото: pixabay

Управление гражданской авиации Израиля провело испытательный полет воздушного такси в Иерусалиме в рамках национальной инициативы по расширению использования беспилотных летательных аппаратов и городских полетов в Израиле, сообщает Zakon.kz.

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