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Испытательный полет беспилотного такси провели в Израиле

Дрон-такси в Израиле Фото: pixabay
Управление гражданской авиации Израиля провело испытательный полет воздушного такси в Иерусалиме в рамках национальной инициативы по расширению использования беспилотных летательных аппаратов и городских полетов в Израиле, сообщает Zakon.kz.

По словам старшего директора управления инноваций Израиля Даниэллы Партем, БПЛА планируют использовать от транспортировки посылок до перевозки людей, сообщает UPI.

"Мы стремимся повысить экономическую жизнеспособность этой модели и улучшить связь в городских районах и по всему миру".Даниэллы Партем

Израиль выступил с инициативой создания беспилотника для повышения городской мобильности после пандемии COVID-19.

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