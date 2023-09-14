Испытательный полет беспилотного такси провели в Израиле
Фото: pixabay
Управление гражданской авиации Израиля провело испытательный полет воздушного такси в Иерусалиме в рамках национальной инициативы по расширению использования беспилотных летательных аппаратов и городских полетов в Израиле, сообщает Zakon.kz.
По словам старшего директора управления инноваций Израиля Даниэллы Партем, БПЛА планируют использовать от транспортировки посылок до перевозки людей, сообщает UPI.
"Мы стремимся повысить экономическую жизнеспособность этой модели и улучшить связь в городских районах и по всему миру".Даниэллы Партем
Израиль выступил с инициативой создания беспилотника для повышения городской мобильности после пандемии COVID-19.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript