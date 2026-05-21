Технологии

Мощный электрокар появился у Mercedes-Benz

Электрокар от Mercedes-Benz , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 06:26 Фото: mercedes-amg
20 мая Mercedes-Benz представил самый мощный серийный автомобиль в своей истории – электрический AMG GT 4-Door, сообщает Zakon.kz.

По данным информации на сайте автомобильного бренда, это первый полностью электрический автомобиль Mercedes-AMG GT. В топовой версии модель способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость достигает 300 км/ч.

"Запас хода составляет до 700 км, а быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора с 10% до 80% примерно за 11 минут", – говорится в описании модели.

Среди нововведений бренд отмечает функцию AMG Force S+, при активации которой электрокар начинает имитировать звук работы бензинового V8. Старт продаж запланирован уже в этом году.

В начале мая Bugatti выпустил люкс-автомобиль в стиле стрекозы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
