Мощный электрокар появился у Mercedes-Benz

20 мая Mercedes-Benz представил самый мощный серийный автомобиль в своей истории – электрический AMG GT 4-Door, сообщает Zakon.kz.

По данным информации на сайте автомобильного бренда, это первый полностью электрический автомобиль Mercedes-AMG GT. В топовой версии модель способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость достигает 300 км/ч.

"Запас хода составляет до 700 км, а быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора с 10% до 80% примерно за 11 минут", – говорится в описании модели.

Среди нововведений бренд отмечает функцию AMG Force S+, при активации которой электрокар начинает имитировать звук работы бензинового V8. Старт продаж запланирован уже в этом году.

