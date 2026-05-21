Анджелина Джоли уже этим летом появится в новом фильме "Кутюр"

20 мая на YouTube-канале Vertical опубликовали трейлер фильма "Кутюр" с Анджелиной Джоли, сообщает Zakon.kz.

Джоли исполнила в ленте главную роль. Ее партнером по фильму выступил Луи Гаррель. Он сыграл оператора Антона, с которым по сюжету сближается и в которого влюбляется героиня.

По сюжету кинематографистка из Америки прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Вскоре она узнает, что у нее – онкология.

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 26 июня.

