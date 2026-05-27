Технологии

Владельцев Android-смартфонов срочно предупредили о риске потери данных

Фото: pexels
Пользователям Android-смартфонов рекомендовали заранее включить одну скрытую настройку, которая поможет забрать из памяти устройства личные фото и контакты, даже если дисплей полностью выйдет из строя, передает Zakon.kz.

Журналисты издания How-To Geek описали частую проблему: если у смартфона ломается экран, достать из его памяти личные данные без дорогостоящего ремонта становится невозможно. Чтобы застраховаться от такой ситуации, эксперты советуют заранее включить одну скрытую настройку в параметрах разработчика.

Авторы рекомендовали зайти в "Параметры разработчика" – для этого нужно открыть раздел "О телефоне" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки".

После этого откроется параметр "Отладка по USB", который нужно активировать. В материале говорится, что после включения функции отладки получить доступ к данным на смартфоне можно через провод и компьютер.

Специалисты объяснили, что благодаря функции "Отладка по USB" можно подключить смартфон к компьютеру по кабелю и скачать все необходимые данные.

"Даже если физический дисплей и сенсорный экран неисправны, пока телефон включен, Android продолжает работать, просто не будучи видимым", – отметили авторы.

Ранее сообщалось, что WhatsApp официально прекращает поддержку одной функции на Android и iOS.

