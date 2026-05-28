Технологии

iPhone начнет блокировку при выхватывании его из рук

Новая функция для iPhone, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 06:25
Компания Apple разрабатывает функцию для iPhone, автоматически блокирующую смартфон, если устройство было вырвано из рук, сообщает Zakon.kz.

По данным издания 9to5Mac, новая опция должна работать аналогично с функцией блокировки при обнаружении кражи у Android. Разработка будет использовать ряд датчиков, включая акселерометр, для определения момента выхватывания устройства. В случае их срабатывания смартфон автоматически заблокируется.

Кроме того, новая функция будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Опция также должна учитывать подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя.

Также владельцев Android-смартфонов срочно предупредили о риске потери данных.

Фото Алия Абди
Алия Абди
