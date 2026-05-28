iPhone начнет блокировку при выхватывании его из рук

Компания Apple разрабатывает функцию для iPhone, автоматически блокирующую смартфон, если устройство было вырвано из рук, сообщает Zakon.kz.

По данным издания 9to5Mac, новая опция должна работать аналогично с функцией блокировки при обнаружении кражи у Android. Разработка будет использовать ряд датчиков, включая акселерометр, для определения момента выхватывания устройства. В случае их срабатывания смартфон автоматически заблокируется.

Кроме того, новая функция будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Опция также должна учитывать подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя.

