Мини-тренировки и умный режим для марафонов: Huawei выпустила WATCH FIT 5 Series и WATCH GT Runner 2

Компания Huawei представила сразу две новые линейки умных часов – HUAWEI WATCH FIT 5 Series и HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Устройства ориентированы на разные сценарии использования: серия WATCH FIT 5 рассчитана на пользователей, которым нужны универсальные умные часы для повседневной жизни и поддержания активности, а WATCH GT Runner 2 предназначены для тех, кто уделяет серьезное внимание спорту и тренировкам, особенно бегу.

1.1 HUAWEI WATCH FIT 5 Series: повседневный формат с расширенными возможностями

Фото: Huawei

Серия WATCH FIT продолжает развивать привычную концепцию легких и компактных умных часов с прямоугольным дизайном, но в новом поколении Huawei сделала акцент не только на внешнем виде, но и на функциональности. Устройства получили более тонкий корпус и обновленный AMOLED-дисплей с повышенной яркостью, благодаря чему экран остается комфортным для использования даже на улице при ярком солнце.

Одним из главных обновлений стали улучшенные алгоритмы мониторинга здоровья и физической активности. Часы способны более точно отслеживать сердечный ритм, качество сна, уровень активности и другие показатели организма. Пользователи также получают более широкий набор спортивных режимов и возможностей для анализа тренировок.

Фото: Huawei

Среди новых функций Huawei отдельно выделяет мини-тренировки – короткие тренировочные сценарии, которые можно выполнять в течение дня без необходимости выделять полноценное время на занятия спортом. Такой формат подойдет пользователям с плотным графиком: часы могут предложить быстрые упражнения и помочь сохранять регулярную физическую активность даже во время рабочего дня.

В отдельных версиях линейки также доступны дополнительные возможности мониторинга состояния организма и расширенная аналитика здоровья.

1.2 HUAWEI WATCH GT Runner 2: технологии для тренировок и бега

Фото: Huawei

Новая модель WATCH GT Runner 2 ориентирована на пользователей, которые активно тренируются и хотят получать более детальную информацию о своих спортивных результатах. При создании устройства Huawei уделила особое внимание точности данных и возможностям для тренировочного процесса.

Часы получили обновленную систему навигации с поддержкой нескольких спутниковых систем и двухдиапазонного GPS. Благодаря этому устройство способно более точно определять местоположение и маршрут даже в сложных условиях – например, среди плотной городской застройки.

Одной из ключевых новых функций стал режим Intelligent Marathon Mode. Система помогает пользователю выстраивать тренировочный процесс на основе индивидуальных показателей и анализирует различные параметры, включая темп, нагрузку и восстановление после тренировок. На основе этих данных устройство может формировать персональные рекомендации и помогать при подготовке к забегам и марафонам.

Фото: Huawei

Помимо спортивных функций, WATCH GT Runner 2 также предлагает расширенные возможности мониторинга здоровья, включая отслеживание уровня кислорода в крови, вариабельности сердечного ритма и качества сна.

1.3 Совместимость с Android и iOS

Фото: Huawei

Обе новинки поддерживают работу как со смартфонами на Android, так и с устройствами на iOS, что позволяет использовать основные функции часов независимо от мобильной платформы.

С развитием носимой электроники умные часы все чаще становятся не просто устройствами для просмотра уведомлений или подсчета шагов, а полноценными помощниками для контроля активности и состояния здоровья. Новые HUAWEI WATCH FIT 5 Series и WATCH GT Runner 2 продолжают этот тренд, предлагая пользователям более широкий набор инструментов как для повседневной жизни, так и для спорта.

В честь запуска HUAWEI предлагают специальную цену для первых покупателей – WATCH GT Runner 2 от 149 990 тенге и WATCH FIT 5 Series от 69 990 тенге – при покупке в официальном магазине бренда на Kaspi или у официальных партнеров.

Партнерский материал