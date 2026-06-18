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Технологии

Qarmet строит новые коксовые батареи из собственного металла

Коксовые батареи из собственного металла, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:36 Фото: Qarmet
На площадке строительства новых коксовых батарей №8-9 на металлургическом комбинате Qarmet используется арматура собственного производства компании.

Для одного из ключевых проектов модернизации уже задействовано более тысячи тонн арматуры марки А400, выпускаемой на действующих мощностях предприятия.

Коксовые батареи из собственного металла, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:36

Фото: Qarmet

Этот факт имеет особое значение. Qarmet не просто реализует масштабный инвестиционный проект, компания опирается на собственную промышленную базу и применяет свой металл при строительстве стратегически важного объекта. Это наглядно показывает силу полного производственного цикла: от сырья и выплавки стали до готового проката, который используется в развитии самого комбината.

Коксовые батареи из собственного металла, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:36

Фото: Qarmet

"Арматура марки А400 хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности, прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. Именно такие характеристики особенно важны при строительстве крупных промышленных объектов, где прочность конструкций напрямую связана с безопасностью и долговечностью будущего производства", – отметили в Qarmet.

Новые коксовые батареи №8-9 станут важным звеном обновленной металлургической цепочки Qarmet. Их строительство направлено на модернизацию коксохимического производства, повышение устойчивости доменного передела и укрепление технологической базы предприятия.

Коксовые батареи из собственного металла, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:36

Фото: Qarmet

При этом Qarmet продолжает развивать собственные компетенции в производстве сортового проката. В дополнение к действующим мощностям компания в этом году планирует завершить строительство нового стана мощностью 540 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит расширить ассортимент, повысить качественные характеристики выпускаемого проката и увеличить производство востребованных видов арматуры, включая марки А500 и А1000, для строительной отрасли, инфраструктурных и промышленных объектов.

Сегодня на строительной площадке коксовых батарей закладывается основа будущего комплекса. Использование металла, произведенного на самом комбинате, подчеркивает практическое значение полного производственного цикла Qarmet и доверие компании к качеству собственной продукции.

Строительство коксовых батарей №8-9 является частью комплексной программы модернизации металлургического комбината. Наряду с этим реализуются и другие крупные проекты: строительство линии оцинкования и полимерных покрытий, развитие мощностей по выпуску сортового проката, а также создание литейно-прокатного комплекса. Эти инициативы позволят обновить производственную базу, расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повысить технологическую устойчивость предприятия. В основе этой работы собственные ресурсы, производственные компетенции и инженерный потенциал Qarmet.

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Айсулу Омарова
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