Qarmet строит новые коксовые батареи из собственного металла

На площадке строительства новых коксовых батарей №8-9 на металлургическом комбинате Qarmet используется арматура собственного производства компании.

Для одного из ключевых проектов модернизации уже задействовано более тысячи тонн арматуры марки А400, выпускаемой на действующих мощностях предприятия.

Фото: Qarmet

Этот факт имеет особое значение. Qarmet не просто реализует масштабный инвестиционный проект, компания опирается на собственную промышленную базу и применяет свой металл при строительстве стратегически важного объекта. Это наглядно показывает силу полного производственного цикла: от сырья и выплавки стали до готового проката, который используется в развитии самого комбината.

Фото: Qarmet

"Арматура марки А400 хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности, прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. Именно такие характеристики особенно важны при строительстве крупных промышленных объектов, где прочность конструкций напрямую связана с безопасностью и долговечностью будущего производства", – отметили в Qarmet.

Новые коксовые батареи №8-9 станут важным звеном обновленной металлургической цепочки Qarmet. Их строительство направлено на модернизацию коксохимического производства, повышение устойчивости доменного передела и укрепление технологической базы предприятия.

Фото: Qarmet

При этом Qarmet продолжает развивать собственные компетенции в производстве сортового проката. В дополнение к действующим мощностям компания в этом году планирует завершить строительство нового стана мощностью 540 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит расширить ассортимент, повысить качественные характеристики выпускаемого проката и увеличить производство востребованных видов арматуры, включая марки А500 и А1000, для строительной отрасли, инфраструктурных и промышленных объектов.

Сегодня на строительной площадке коксовых батарей закладывается основа будущего комплекса. Использование металла, произведенного на самом комбинате, подчеркивает практическое значение полного производственного цикла Qarmet и доверие компании к качеству собственной продукции.

Строительство коксовых батарей №8-9 является частью комплексной программы модернизации металлургического комбината. Наряду с этим реализуются и другие крупные проекты: строительство линии оцинкования и полимерных покрытий, развитие мощностей по выпуску сортового проката, а также создание литейно-прокатного комплекса. Эти инициативы позволят обновить производственную базу, расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повысить технологическую устойчивость предприятия. В основе этой работы собственные ресурсы, производственные компетенции и инженерный потенциал Qarmet.