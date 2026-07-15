#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.71
536.17
6.01
Технологии

Сбежал с ноутбуком Apple: создателей ChatGPT обвинили в краже секретов

Фото: istockphoto, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 01:49 Фото: istockphoto
OpenAI отвергла обвинения Apple в краже коммерческой тайны, заявив, что не располагает сведениями, подтверждающими обоснованность претензий, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на заявление компании.

"Хотя мы серьезно относимся к этим обвинениям, нам неизвестно о каких-либо доказательствах, подтверждающих обоснованность этого иска. Мы верим в честную конкуренцию и свободу людей выбирать место работы, а сами сосредоточены на создании инновационных технологий", – говорится в заявлении OpenAI.

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческой тайны при разработке аппаратного устройства с искусственным интеллектом.

По версии Apple, руководитель аппаратного подразделения OpenAI Тан Тан и инженер Чан Лю якобы организовали получение конфиденциальной информации о еще не представленных устройствах, компонентах, производственных процессах и поставщиках Apple.

В иске также утверждается, что Чан Лю после ухода из Apple сохранил служебный ноутбук и воспользовался уязвимостью системы аутентификации для доступа к внутренним документам компании уже во время работы в OpenAI.

Ранее сообщалось, что OpenAI решила закрыть ИИ-генератор реалистичных видео Sora.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
конкурент чату GPT
19:23, 04 августа 2025
Apple готовит конкурента ChatGPT
Главу разработчика ChatGPT обвинили в насилии
01:18, 09 января 2025
Главу разработчика ChatGPT обвинили в насилии
Автор "Игры престолов" подал иск против создателей ChatGPT
15:11, 21 сентября 2023
Автор "Игры престолов" подал в суд на создателей ChatGPT
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Англия-Аргентина
02:04, 16 июля 2026
Определился второй финалист чемпионата мира-2026 по футболу
&quot;Кайрат&quot;
01:50, 16 июля 2026
"Кайрат" вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Амир Омарханов
01:05, 16 июля 2026
Амир Омарханов стартовал с победы на турнире в Тунисе
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:44, 16 июля 2026
Появился видеообзор победы "Ордабасы" над "Алтаем" в Кубке Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: