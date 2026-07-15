Сбежал с ноутбуком Apple: создателей ChatGPT обвинили в краже секретов

OpenAI отвергла обвинения Apple в краже коммерческой тайны, заявив, что не располагает сведениями, подтверждающими обоснованность претензий, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на заявление компании.

"Хотя мы серьезно относимся к этим обвинениям, нам неизвестно о каких-либо доказательствах, подтверждающих обоснованность этого иска. Мы верим в честную конкуренцию и свободу людей выбирать место работы, а сами сосредоточены на создании инновационных технологий", – говорится в заявлении OpenAI.

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческой тайны при разработке аппаратного устройства с искусственным интеллектом.

По версии Apple, руководитель аппаратного подразделения OpenAI Тан Тан и инженер Чан Лю якобы организовали получение конфиденциальной информации о еще не представленных устройствах, компонентах, производственных процессах и поставщиках Apple.

В иске также утверждается, что Чан Лю после ухода из Apple сохранил служебный ноутбук и воспользовался уязвимостью системы аутентификации для доступа к внутренним документам компании уже во время работы в OpenAI.

Ранее сообщалось, что OpenAI решила закрыть ИИ-генератор реалистичных видео Sora.