GAC, вошедший в портфель Allur, представил S7: новый гибрид казахстанской сборки

Автомобильный бренд GAC начинает новый этап развития в Казахстане. Официальным дистрибьютором бренда стала автомобильная компания Allur, которая также запустила производство автомобилей GAC на собственном заводе в Костанае.

На заводе собираются все модели бренда GAC: GS4 Max, GS8, S7 и M8, Empow и GS3. GAC S7 стал первой гибридной моделью казахстанской сборки у бренда. Автомобиль, который сочетает современные технологии электромобиля с практичностью традиционного автомобиля для дальних путешествий.

Бренд GAC работает уже более 70 лет. Он использует накопленный инженерный опыт, приобретенный в результате сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями Toyota и Honda. Этот опыт лег в основу собственной инженерной школы компании. Сегодня в автомобилях GAC применяются решения ведущих мировых производителей, включая автоматические коробки передач Aisin, систему полного привода BorgWarner Haldex, а также электронные компоненты Bosch, Denso и Huawei.

Почему формат тест-драйва?

Закрытый тест-драйв – презентацию новой модели организовали на побережье Капшагайского водохранилища в городе Конаев. Вместо традиционного показа журналистам предложили сразу испытать автомобиль в деле. Для этого была подготовлена специальная трасса с крутыми подъемами и спусками, диагональными вывешиваниями, участками с рыхлым покрытием и искусственными неровностями, позволяющими оценить возможности полного привода, работу подвески и поведение автомобиля вне асфальта.

Фото: Allur

Такой формат оказался показательнее привычной городской поездки – маршрут позволил почувствовать характер автомобиля в различных условиях эксплуатации.

Последовательный гибрид

Главная особенность GAC S7 – последовательная гибридная силовая установка. В отличие от большинства гибридов, бензиновый двигатель здесь не приводит колеса в движение. Его задача – работать как компактная электростанция, вырабатывая электроэнергию и подзаряжая тяговую батарею во время движения. За привод полностью отвечают электромоторы.

Такое решение сочетает плавность, тишину и мгновенный отклик электромобиля с привычной свободой передвижения без зависимости от зарядной инфраструктуры.

Автомобиль на полном приводе AWD позволяет уверенно реализовать потенциал автомобиля, а разгон до 100 км/ч занимает 6,1 секунды.

Энергией систему обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея Magazine 2.0 емкостью 36,3 кВт•ч, отличающаяся высокой термостабильностью и многоуровневой системой защиты. На электротяге кроссовер способен преодолеть до 153 км, а суммарный запас хода достигает 781 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд батареи с 30 до 80% примерно за 18 минут.

При полностью разряженной батарее гибрид сохраняет экономичность – заявленный расход топлива составляет около 7 л на 100 км.

Оснащение GAC S7

Несмотря на спортивные характеристики, S7 ориентирован прежде всего на комфорт водителя и пассажиров. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной крышей, дополнительной шумоизоляцией и отделкой салона кожей Nappa.

Передние и задние сиденья получили функции подогрева, вентиляции и массажа, а просторный второй ряд предлагает высокий уровень комфорта даже в дальних поездках. Спинки регулируются по углу наклона, а в максимальной комплектации предусмотрена пассажирская оттоманка.

Практичность остается одним из сильных аргументов модели: объем багажника составляет 720 литров, а при сложенном втором ряду увеличивается до 2050 литров.

Фото: Allur

Возможности световой оптики

Одной из наиболее заметных деталей экстерьера стала фирменная световая полоса Skyline, формирующая узнаваемый световой образ автомобиля.

В версии ULTRA интеллектуальная LED-оптика использует 2248 независимых светодиодов, которыми управляет искусственный интеллект. Система автоматически адаптирует световой поток под скорость движения, дорожную ситуацию и погодные условия, а также поддерживает различные световые сценарии.

Современные технологии и безопасность

За цифровую экосистему отвечает мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель, аудиосистема с 21 динамиком, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и полный набор современных интерфейсов подключения.

Автомобиль оснащен комплексом интеллектуальных ассистентов водителя и современными системами активной безопасности, повышающими комфорт и уверенность как в городе, так и на трассе.

Фото: Allur

Комплектации и стоимость

В Казахстане GAC S7 казахстанской сборки доступен в двух комплектациях.

MAX стоимостью 19 490 000 тенге уже включает панорамную крышу, автоматическую светодиодную оптику, премиальную отделку салона и широкий набор систем комфорта.

Версия ULTRA стоимостью 21 490 000 тенге дополнительно получила интеллектуальную матричную LED-оптику, электропривод дверей с доводчиками, отделку потолка искусственной замшей и расширенное оснащение.

Покупателям доступны шесть вариантов окраски кузова – Crystal White, Green Jungle, Black, Obsidian Black, Gray и двухцветный White/Black, а интерьер можно выбрать в трех цветовых решениях: Black-Brown, Brown-Beige и Black-Gray .

На высоковольтную батарею производитель предоставляет гарантию 8 лет, что подчеркивает уверенность бренда в надежности гибридной технологии.