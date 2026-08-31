В работе ChatGPT и Codex возникли проблемы

Пользователи ChatGPT в нескольких странах сообщили о сбоях в работе чат-бота OpenAI, сообщает Zakon.kz.

Рост числа жалоб зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий неполадки популярных интернет-ресурсов.

Основная волна жалоб началась в понедельник около 19:22 по времени Астаны. О проблемах с доступом и некорректной работе сервисов сообщили пользователи из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бразилии и ряда других стран.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года и набрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Сама компания OpenAI создана в 2015 году при участии Илона Маска, который позже покинул стартап.

Ранее сообщалось, что казахский язык стал одним из самых быстрорастущих в ChatGPT.