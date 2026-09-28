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Технологии

Прямое соединение со Starlink Mobile запустил Beeline

связь, спутник, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:21 Запуск первой космической мобильной связи в Казахстане/ Фото: Beeline Казахстан
Новая технология уже доступна казахстанцам и будет бесплатной в течение двух месяцев, сообщает Zakon.kz.

Оставаться на связи теперь можно даже там, где нет наземного мобильного покрытия. Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile запустил для своих клиентов спутниковую мобильную связь.

Она позволяет совместимому смартфону напрямую подключаться к спутнику Starlink по технологии Direct to Cell – без специального спутникового телефона, антенны или другого оборудования. Проект реализуется благодаря поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Через спутниковую связь пользователям будут доступны SMS сообщения, а также базовые сервисы интернета. Технология будет работать там, где отсутствует наземное мобильное покрытие, но есть возможность установить соединение со спутником, – в горах, отдаленных районах и на загородных трассах. Абонентам Beeline в промопериод два месяца услуга предоставляется бесплатно.

Работа над проектом стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым в 2025 году между Казахстаном и США. В ноябре 2025 года Beeline Казахстан и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии Direct to Cell, а уже в декабре провели ее первые практические испытания. В рамках развития этого направления глобальный оператор VEON, в состав которого входит Beeline Казахстан, также заключил со Starlink глобальное рамочное соглашение о сотрудничестве.

Сегодня мы видим, как эта договоренность превращается в реальность. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям, – сказал Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Beeline работает в Казахстане больше 20 лет, и все это время мы последовательно инвестируем в развитие связи и новых технологий. Казахстан – одна из крупнейших стран мира по территории, и расстояния не должны становиться ограничением для доступа людей к современным технологиям. Развитие цифровой инфраструктуры – это долгосрочная инвестиция в конкурентоспособность страны и качество жизни, – отметил Булат Утемуратов, казахстанский бизнесмен и инвестор группы "Верный Капитал".
министр ИИ Жаслан Мадиев, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:21

Заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев и CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов тестируют спутниковую мобильную связь/ Фото: Beeline Казахстан

Во время проведения публичной демонстрации для СМИ первый звонок через мобильную космическую связь приняла Екатерина Смышляева, депутат Курултая РК. Она поговорила с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

Direct to Cell – яркий пример того, как связь может менять жизни, а не просто делать их удобнее. Для человека, оказавшегося в беде на отдаленной дороге или заблудившегося в горах, эта технология может стать решающей возможностью связаться с внешним миром и получить помощь. Именно ради такого влияния на жизнь людей VEON работает в Казахстане и на других рынках своего присутствия, – отметил Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group.

Технология имеет стратегическое значение и поможет поддерживать связь в труднодоступных или пострадавших от стихийных бедствий районах, где наземная инфраструктура повреждена или отсутствует. В частности, она полезна для служб спасения и МЧС, дорожных и коммунальных служб, для туристов, альпинистов и людей, работающих на объектах в труднодоступных районах. Например, если автомобиль сломался на удаленном участке дороги или турист заблудился в горах, – они смогут отправить SMS близким, вызвать службу спасения и сообщить о случившемся.

Запуск спутниковой мобильной связи – результат большой совместной работы Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, команды Beeline Казахстан и специалистов Starlink. Beeline первым в Казахстане запускает эту технологию, которая позволит расширить возможности мобильной связи за пределы привычного покрытия. Результат упорной и долгой работы теперь доступен обычным казахстанцам. Мы предлагаем простой и принципиально новый уровень связи, который позволит оставаться на связи там, где раньше это было невозможно, – прокомментировал запуск новой технологии Джаббор Каюмов, CEO Beeline Казахстан.
CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:21

Джаббор Каюмов, генеральный директор Beeline Казахстан/ Фото: Beeline Казахстан

Сейчас прямое соединение со спутником доступно на Android-устройствах. В будущем услуга станет доступна и на устройствах с другими операционными системами, что позволит большему числу пользователей по всему Казахстану пользоваться спутниковой мобильной связью.

Подключиться к спутниковой сети Starlink можно там, где отсутствует наземное мобильное покрытие. При необходимости сеть можно выбрать вручную – Beeline Starlink (в некоторых случаях она может отображаться как 401 04).

Для подключения необходимо:

  • Обновить приложение Janymda до последней версии.
  • Зайти в приложение.
  • Активировать услугу Starlink.
  • Проверить, что роуминг данных на телефоне включен.

Более подробная информация по подключению доступна здесь.

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Айсулу Омарова
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