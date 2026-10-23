Раскрыты главные недостатки самого дорогого iPhone

Сканер отпечатков пальцев Touch ID в новом iPhone Duo вызвал волну недовольства среди первых обозревателей и экспертов. Пользователи и блогеры жалуются на медлительность разблокировки и скучают по привычной системе Face ID, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал MacRumors, причиной задержки стала специальная пауза, которую Apple намеренно добавила при распознавании отпечатка. Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) пояснил, что при прикосновении к боковой кнопке смартфон сначала задерживается на экране блокировки, чтобы пользователь мог прочитать уведомления, и лишь затем открывает рабочий стол.

Эксперт отметила, что разблокировка лицом была куда удобнее, а обходной путь – сначала смахнуть экран вверх, а затем приложить палец – кажется лишним усложнением.

Издание также подчеркнуло, что сканер срабатывает медленнее ожидаемого. В Apple же заявили, что это сделано для единообразия с iPad и Mac.

Однако журналистка Джоанна Стерн призналась, что путалась с разблокировкой даже спустя неделю использования, а блогер Mrwhosetheboss отметил, что датчик плохо реагирует на влажные или жирные пальцы.

Обозреватели PetaPixel и Брайан Тонг прямо назвали отказ от Face ID шагом назад, посоветовав сразу покупать Apple Watch для быстрой разблокировки.

Реймонд Вонг из Gizmodo добавил, что зимой пользователям придется постоянно снимать перчатки для оплаты через Apple Pay. Впрочем, журналисты издания The Verge и 9to5Mac отнеслись к датчику мягче, заявив, что к его работе можно привыкнуть за неделю.

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