#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Технологии

Раскрыты главные недостатки самого дорогого iPhone

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 23:04 Фото: pexels
Сканер отпечатков пальцев Touch ID в новом iPhone Duo вызвал волну недовольства среди первых обозревателей и экспертов. Пользователи и блогеры жалуются на медлительность разблокировки и скучают по привычной системе Face ID, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал MacRumors, причиной задержки стала специальная пауза, которую Apple намеренно добавила при распознавании отпечатка. Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) пояснил, что при прикосновении к боковой кнопке смартфон сначала задерживается на экране блокировки, чтобы пользователь мог прочитать уведомления, и лишь затем открывает рабочий стол.

Эксперт отметила, что разблокировка лицом была куда удобнее, а обходной путь – сначала смахнуть экран вверх, а затем приложить палец – кажется лишним усложнением.

Издание также подчеркнуло, что сканер срабатывает медленнее ожидаемого. В Apple же заявили, что это сделано для единообразия с iPad и Mac.

Однако журналистка Джоанна Стерн призналась, что путалась с разблокировкой даже спустя неделю использования, а блогер Mrwhosetheboss отметил, что датчик плохо реагирует на влажные или жирные пальцы.

Обозреватели PetaPixel и Брайан Тонг прямо назвали отказ от Face ID шагом назад, посоветовав сразу покупать Apple Watch для быстрой разблокировки.

Реймонд Вонг из Gizmodo добавил, что зимой пользователям придется постоянно снимать перчатки для оплаты через Apple Pay. Впрочем, журналисты издания The Verge и 9to5Mac отнеслись к датчику мягче, заявив, что к его работе можно привыкнуть за неделю.

Ранее в самом дорогом iPhone Apple обнаружили неожиданный недостаток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
новый IPhone
18:46, 28 сентября 2026
В самом дорогом iPhone Apple обнаружили неожиданный недостаток
Бета-версия iOS 26.4
08:32, 12 марта 2026
Новые эмодзи появятся в последнем обновлении для iPhone
apple, iPhone 17, презентация, телефоны
00:02, 10 сентября 2025
Apple представила iPhone 17 и самый тонкий смартфон в истории – iPhone Air
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
22:29, Сегодня
Казахстанка Оспанова проиграла нокаутом в четвертьфинале ЧМ по боксу в Черногории
Фото: ATP
22:07, Сегодня
Александр Бублик сотворил камбэк и вышел в полуфинал Almaty Open - 2026
Фото: КФБ
21:44, Сегодня
Казахстанский боксёр Калабай остановился в шаге от медали ЧМ-2026 в Черногории
Фото: КФБ
21:29, Сегодня
Адиль Асканбай уступил шотландцу в четвертьфинале чемпионата мира по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: