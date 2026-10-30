Миллиарды за 20 минут: расследование взлома Binance раскрыло новые детали

После того как крупнейшая криптовалютная биржа Binance временно остановила операции внутри системы из-за взлома, появились новые подробности кибератаки. По оценке аналитиков TRM Labs, злоумышленники могли похитить цифровые активы на сумму около 6,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, предположительно, вся операция заняла всего 20 минут.

В атаке подозревают северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor, которую связывают с рядом крупных краж криптовалюты. По предварительным данным, злоумышленники могли получить доступ к системе через взломанный ноутбук DevOps-инженера.

Уточняется, что после обнаружения инцидента Binance временно приостановила пополнение и вывод средств. В компании заявили, что активы пользователей находятся в безопасности, а возможные потери будут покрыты за счет собственных средств биржи.

Согласно данным аналитиков, более 3 млрд долларов в похищенных активах удалось заморозить. При этом около 2,4 млрд долларов в биткоинах и Ethereum, предположительно, все еще находятся под контролем злоумышленников.

Если заявленная сумма ущерба подтвердится, атака может стать крупнейшей в истории криптовалютных платформ. Эксперты также предупреждают, что подобные инциденты способны повлиять не только на крипторынок, но и на традиционную финансовую систему, которая все теснее связана с цифровыми активами.

Ранее сообщалось, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance временно остановила все операции внутри системы после взлома.