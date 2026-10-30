Миллиарды за 20 минут: расследование взлома Binance раскрыло новые детали
Как пишет Sky News, предположительно, вся операция заняла всего 20 минут.
В атаке подозревают северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor, которую связывают с рядом крупных краж криптовалюты. По предварительным данным, злоумышленники могли получить доступ к системе через взломанный ноутбук DevOps-инженера.
Уточняется, что после обнаружения инцидента Binance временно приостановила пополнение и вывод средств. В компании заявили, что активы пользователей находятся в безопасности, а возможные потери будут покрыты за счет собственных средств биржи.
Согласно данным аналитиков, более 3 млрд долларов в похищенных активах удалось заморозить. При этом около 2,4 млрд долларов в биткоинах и Ethereum, предположительно, все еще находятся под контролем злоумышленников.
Если заявленная сумма ущерба подтвердится, атака может стать крупнейшей в истории криптовалютных платформ. Эксперты также предупреждают, что подобные инциденты способны повлиять не только на крипторынок, но и на традиционную финансовую систему, которая все теснее связана с цифровыми активами.
Ранее сообщалось, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance временно остановила все операции внутри системы после взлома.