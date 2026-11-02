В WhatsApp появится новая полезная функция

Мессенджер WhatsApp внедряет функцию, которая сможет автоматически определять номера телефонов, даты, адреса и адреса электронной почты в текстовых сообщениях, сообщает Zakon.kz.

Когда WhatsApp распознает номер телефона, дату, адрес или адрес электронной почты, приложение пометит этот текст пунктирной линией , чтобы сообщить пользователям о возможности выполнения того или иного действия. Для телефонных номеров будет предлагаться копировать их, добавлять в контакты и совершать звонки. Для дат и времени пользователи могут добавить их в календарь, скопировать или создать новое событие в WhatsApp. Для адресов пользователи могут скопировать их или открыть адрес на карте. И WhatsApp позволит пользователям нажимать на адреса электронной почты , чтобы открыть их в почтовом клиенте или скопировать.

Некоторые действия были доступны и раньше. Но теперь WhatsApp упрощает просмотр и управление ими, пишет Wabetainfo. Когда пользователь нажмет на подчеркнутый пунктиром текст, всплывет ярлык, предлагающий варианты действий.

Фото: wabetainfo

Ранее стало известно, что WhatsApp работает над фильтрацией входящих звонков. Можно будет, например, автоматически отключить звонки с неизвестных номеров.