В WhatsApp появится новая полезная функция
Когда WhatsApp распознает номер телефона, дату, адрес или адрес электронной почты, приложение пометит этот текст пунктирной линией, чтобы сообщить пользователям о возможности выполнения того или иного действия. Для телефонных номеров будет предлагаться копировать их, добавлять в контакты и совершать звонки. Для дат и времени пользователи могут добавить их в календарь, скопировать или создать новое событие в WhatsApp. Для адресов пользователи могут скопировать их или открыть адрес на карте. И WhatsApp позволит пользователям нажимать на адреса электронной почты, чтобы открыть их в почтовом клиенте или скопировать.
Некоторые действия были доступны и раньше. Но теперь WhatsApp упрощает просмотр и управление ими, пишет Wabetainfo. Когда пользователь нажмет на подчеркнутый пунктиром текст, всплывет ярлык, предлагающий варианты действий.
Ранее стало известно, что WhatsApp работает над фильтрацией входящих звонков. Можно будет, например, автоматически отключить звонки с неизвестных номеров.