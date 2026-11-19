В мессенджере WhatsApp увеличивают максимальное количество участников в групповых чатах. Теперь новый лимит составит 1 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий лимит составлял 1 024 участника.

Обновление распространяется как на группы, так и на групповые чаты, поэтому администраторы наконец-то смогут добавлять больше людей без создания новых групп. Обновление также автоматически расширяет уже существующие группы до нового лимита, пишет Wabetainfo.

Группа из 1 500 участников может генерировать множество сообщений, поэтому WhatsApp предоставляет администраторам и участникам несколько инструментов для их организации. Благодаря закрепленным сообщениям WhatsApp помогает всем находить важную информацию, не прокручивая назад по интерфейсу чата. Фильтр упоминаний и ответов позволяет пользователям находить свои беседы, где кто-то их упомянул или ответил на них. Функция истории сообщений помогает новым участникам ознакомиться с тем, что происходило до их присоединения.

12 ноября стало известно, что WhatsApp добавляет функцию, которая позволяет отправлять временные текстовые сообщения, защищенные от создания скриншотов.