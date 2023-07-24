Гайд для переезжающих в Казахстан

В последнее время на фоне международных санкций и внутренних ограничений для россиян наша страна стала еще привлекательнее в глазах соседей. Именно поэтому для многих актуальны вопросы, касающиеся переезда в Казахстан. Попробуем разобраться во всех тонкостях.

Как въехать в страну

В зависимости от личных возможностей и предпочтений каждый может выбрать удобный для себя способ въезда в страну. На данный момент действуют пограничные пропускные пункты в Астраханской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Саратовской областях, а также Алтайском крае.

С учетом географического расположения существуют следующие варианты:

Автотранспорт. Такой способ удобен владельцам личного автотранспорта, которые не планируют с ним расставаться. Кроме того, автомобиль позволяет взять большее количество багажа и перемещаться с комфортом. Переезжая на машине, легко сделать остановку в любом удобном лично вам месте. Автобус. Рейсы отправляются из разных городов России. Это доступный по цене (зависит от удаленности исходной и конечной точек) вариант, но при его выборе важно помнить, что ехать придется сидя. При длительных маршрутах это может быть неудобно. Также налагаются ограничения на вес багажа. Самолет. Самый быстрый, но недешевый вариант. Из Москвы в Астану регулярно летают пассажирские самолеты. Время в пути составляет около трех часов. Также предлагаются рейсы из других крупных городов. Поезд. Развитая сеть железнодорожных путей обусловливает комфорт такого способа переезда в Казахстан: возможность выбора типа вагона, класса обслуживания, наличие билетов. Разработаны маршруты из Москвы, Астрахани, Казани и Омска. Конечной точкой путешествия может стать Караганда, Атырау или Алматы. Также в разных городах Казахстана делают остановки проходящие поезда.

Условия пребывания иностранцев в Казахстане

Один из плюсов страны для иностранцев – простота въезда. Для этого не придется тратить время на получение визы. Для пересечения границы страны требуется минимум документов. Взрослый предъявляет внутренний, российский или загранпаспорт. Семьи с детьми до 14 лет для подтверждения личности каждого ребенка должны иметь свидетельства о рождении. Медстраховку (российская на территории Казахстана не действует) работники пограничных служб не требуют. Однако при отсутствии полиса в местных больницах пострадавшим оказывают только экстренную помощь. В других случаях лечение придется оплачивать, а его стоимость в Казахстане немаленькая. Переезжающим также важно знать, что с июня 2022 года отменены ограничения, связанные с коронавирусной эпидемией. Теперь не нужно предъявлять отрицательный тест ПЦР или сертификат о наличии прививки.

Гостить в Казахстане без дополнительных условий можно до 3 месяцев за период в 180 дней. То есть выехать и тут же въехать точно не получится. При этом, если отсутствует регистрация в миграционной службе, срок пребывания в стране сокращается до 30 дней. Еще один важный момент при приезде в Казахстан – необходимость подачи уведомления о прибытии иностранца. Это должен сделать владелец жилья или представитель гостиницы. Сроки проведения процедуры – 3 дня. Невыполнение подобных требований влечет за собой достаточно крупный штраф. При смене места жительства уведомление подается повторно.

Оформление документов, связь и финансы

Если возникло желание переехать в Казахстан, то в течение трех дней после прибытия необходимо оформить временную регистрацию. Только в таком случае возможно дальнейшее законное пребывание в течение 90 дней.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – уникальная комбинация из 12 цифр, которая генерируется для каждого физического лица. Он нужен для открытия в стране банковского счета, при приобретении имущества или получении доходов в РК и др. Для оформления ИИН следует обратиться в ближайший Центр обслуживания населения. Забрать документ можно будет через 1–3 дня. Одновременно формируется электронная цифровая подпись. ЭЦП включает AUTH (ключ для входа в систему) и GOSTKNCA (ключ для подписи документов).

В Казахстане - три крупнейших мобильных оператора, предлагающих достаточно широкие тарифные линейки. Использование интернета, звонки и СМС в среднем обойдутся около 3 тыс. тенге в месяц (600 рублей). Приобрести сим-карту легко, они продаются даже в ларьках, но после ее и гаджет нужно будет зарегистрировать у оператора.

Для гибкости управления средствами стоит обратиться в несколько местных банков. Для оформления карты потребуются загранпаспорт (с ним лучше пересечь границу страны), ИИН и местная сим-карта. Дополнительно могут запросить СНИЛС, ИНН и выписку за последние полгода с российского банковского счета.

Оформление ВНЖ и ПМЖ

Чтобы беспрепятственно жить и перемещаться по стране независимо от сроков, следует своевременно легализоваться, оформить и подать пакет документов в соответствующие службы.

Вид на жительство выдается на стандартных основаниях. В первую очередь, это могут быть заключение брака с гражданином страны или восстановление семьи. В последнем случае во внимание принимается только близкое родство: бабушка или дедушка, родители или дети, брат либо сестра. Другие варианты: приезд на обучение, для работы или открытия собственного бизнеса. При наличии казахских корней в генеалогическом древе можно претендовать на получение ВНЖ по программе репатриации. Минимальный его срок – 10 лет. Претендовать на вид на жительство могут особы с разрешением на временное пребывание, без судимости и долговых обязательств на родине. Представители востребованных профессий могут получить вид на жительство по упрощенной схеме.

Для получения постоянного места жительства в Казахстане необходимо иметь ВНЖ и прожить в стране не менее трех лет. Также у претендента должны быть легальный и постоянный доход в Казахстане и жилплощадь (арендуемая или собственная). Основанием для однозначного отказа являются проблемы с законом РК.

В миграционную службу подается пакет документов, включающий:

заявление;

паспорт и его заверенную копию;

автобиографию;

фотографии размером 35 х 45 мм;

справки: медицинская, с места работы, об отсутствии судимости, наличии жилья.

Поиск жилья

Отельный фонд в Казахстане не слишком большой, поэтому лучше заранее позаботиться об аренде или приобретении жилья. Оптимальным вариантом может стать съем квартиры или дома посуточно либо на определенный срок. Найти и забронировать подходящий вариант удобно через сервисы Booking и Airbnb. Для долгосрочной аренды лучше использовать местные ресурсы:

FLATFY. Одна из крупнейших поисковых систем в Казахстане в сфере недвижимости на вторичном рынке. Выделены разделы продажи и съема;

"Крыша". Представлена жилая и нежилая недвижимость. На сайте реализована возможность удобной сортировки предложений по разным параметрам;

OLX и Market. Это онлайн-барахолки, где имеется специальный раздел по аренде жилья в разных городах. Также здесь можно купить широкий ассортимент новых и бывших в употреблении товаров.

Работа

Одним из вариантов легализоваться в Казахстане является постоянная работа. Причем если предполагается онлайн-занятость, то нужно будет объяснить целесообразность пребывания в стране. Период законного проживания работника и членов его семьи будет ограничиваться сроками заключенного трудового договора. По его окончании или при расторжении у трудящегося имеется 15 дней для продления или подписания нового документа.

Казахстан является страной с низким уровнем безработицы. По статистическим данным, он не превышает 4,9 %. Причем иностранцам для поиска работы не нужно специальное разрешение. Однако не все так просто и радужно. Не каждая специальность востребована в стране. При поступлении на работу придется предъявить паспорт, ИИН, документ о соответствующем образовании и трудовую книжку (если имеется стаж), медсправку и справку о несудимости.

К наиболее востребованным специалистам относятся программисты, инженеры, педагоги (при наличии свидетельства о прохождении национального квалификационного теста для учителей), врачи (требуется свидетельство о сертификации РК), менеджеры по продажам, агрономы и операторы производства. Также наблюдается спрос на администраторов, логистов и поваров.

Самые популярные места для переезда

Алматы. Бывшая столица и крупнейший город страны. Его население составляет более 2 млн человек. Алматы быстро развивается. Это значимый экономический, научный, культурный и исторический центр. Здесь легче открыть собственный бизнес и найти достойное рабочее место. В местных вузах обучаются 38% студентов из других стран. Жители доброжелательно относятся к приезжим, но цены на недвижимость выше, чем в других городах.



Астана. Нынешняя столица Казахстана, где расположены центральные офисы большинства крупных компаний, особенно государственных. Население составляет около 1,4 млн человек. Это второй по величине город страны. Он характеризуется высоким уровнем сервиса и развитой транспортной системой. Значительным плюсом для приезжих могут стать относительно невысокие цены на жилье с новым жилым фондом. Преимуществом для IT-специалистов является Astana Hub (аналог российского "Сколково"). Однако регион отличается резким континентальным климатом. Здесь довольно холодно зимой, а летом сухо и жарко.

Актау. Город с населением около 300 тыс. чел., который расположен на восточном побережье Каспийского моря. Это единственный подходящий для международных перевозок порт. Также Актау является туристическим центром с хорошей инфраструктурой. Еще активному развитию города способствует разработка в этом регионе нефтяных месторождений. Такая разноплановость позволяет найти себе занятие по душе людям разных специальностей. Вдобавок город порадует сравнительно низкой стоимостью жилья.