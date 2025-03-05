Как сохранить деньги в Казахстане?
Что происходит в экономике?
По итогам 2024 года ВВП на душу населения в Казахстане составил 9 204,3 долларов. При этом реальные денежные доходы казахстанцев по данным на конец 3-го квартала 2024 года выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 336 тыс. тенге. Расходы жителей нашей страны выросли в среднем на человека на 8,9%, составив 295,9 тыс. тенге. При этом половина расходов традиционно тратится на продовольствие.
Уровень инфляции в Казахстане по данным на декабрь 2024 года составил 8,6%, что меньше, чем 9,8% годом ранее. При этом в январе 2025 года инфляция ускорилась и достигла 8,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении инфляция составила 1,1%. Официальный курс доллара США, устанавливаемый Нацбанком Казахстана, на начало второй декады февраля достиг почти 500 тенге за доллар, и 5,63 тенге за рубль. При этом в аналогичном периоде 2024 года курс доллара достигал примерно 450 тенге и 4,87 тенге, соответственно.
По прогнозам рост ВВП Казахстана в 2025 году может достигнуть 4,7%, а инфляция может достичь 7,5%. При этом в январе 2025 года инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 12,4%.
Как сохранить средства?
Учитывая текущие экономические условия, возникает вопрос о способах эффективного сохранения капитала в Казахстане. Существует несколько наиболее распространенных способов вложения денег, которые стоит рассмотреть каждому, кто хочет сохранить свои активы.
- Инвестиции в недвижимость – один из наиболее популярных методов сохранения капитала. Недвижимость имеет тенденцию к постепенному увеличению стоимости. Однако, инвестиции в недвижимость имеют высокий порог входа. Так, в Астане минимальная стоимость квартир начинается почти от 4,5 млн тенге. Кроме того, затраты времени на поиск арендатора, а также расходы на по крайней мере косметический ремонт, снижают возможную доходность.
- Банковские депозиты остаются консервативным вариантом сохранения средств. С учетом уровня инфляции около 8,6%, а также текущего уровня банковских ставок, некоторые из которых достигают 16% годовых, можно надеяться на доходность около 7%. Это неплохой показатель, однако он не позволяет существенно приумножить средства. Кроме того, если реализуются инфляционные ожидания населения, то доход будет существенно ниже.
- Гораздо более прибыльным может являться инвестирование на финансовых рынках. Этот вид сохранения и приумножения средств не только становится все более доступным благодаря развитию цифровых технологий, но и позволяет получить достаточно высокую доходность. Например, долларовая доходность акций Tesla за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года составила более 220%, а ее акции на конец февраля торговались на уровне 360 долларов. Таким образом, вложив 1000 долларов, вы могли бы получить доход более 2200 долларов за 2024 год.
Фото: Forex Club
Фото: Forex Club
Какой инструмент сохранения капитала выбрать?
Выбор конкретного метода зависит от личных предпочтений, финансовых целей и уровня готовности принимать риски. Однако, получить хорошую доходность в долларах можно, начав инвестировать на финансовых рынках. Главное правильно выбрать компанию, которая не только станет вашим надежным партнером в мире финансов, но и научит правилам управления капиталом, позволяющим избежать ошибок при инвестировании.
Начать инвестировать и зарабатывать можно с компанией Forex Club, которая с 1997 года помогает инвесторам по всему миру получать прибыль на финансовых рынках. Открыть и пополнить счет можно в несколько кликов, используя платформу Libertex, разработанную Forex Club. После этого вам останется только выбрать актив, ввести сумму инвестиции и с помощью встроенной в платформу ленты новостей и инструментов технического анализа определиться с направлением сделки. Чтобы получить прибыль на росте стоимости, вам надо будет нажать "купить", а на снижении – "продать". Вам останется только дождаться подходящего уровня прибыли и закрыть сделку. Сделать это можно находясь буквально в любом месте с помощью вашего мобильного телефона через приложения для iOS и Android.
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