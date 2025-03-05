Как сохранить деньги в Казахстане?

На сегодняшний день экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост. Однако, несмотря на стабильность, для многих жителей нашей страны остается актуальным вопрос сохранения и приумножения средств.

Что происходит в экономике?

По итогам 2024 года ВВП на душу населения в Казахстане составил 9 204,3 долларов. При этом реальные денежные доходы казахстанцев по данным на конец 3-го квартала 2024 года выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 336 тыс. тенге. Расходы жителей нашей страны выросли в среднем на человека на 8,9%, составив 295,9 тыс. тенге. При этом половина расходов традиционно тратится на продовольствие.

Уровень инфляции в Казахстане по данным на декабрь 2024 года составил 8,6%, что меньше, чем 9,8% годом ранее. При этом в январе 2025 года инфляция ускорилась и достигла 8,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении инфляция составила 1,1%. Официальный курс доллара США, устанавливаемый Нацбанком Казахстана, на начало второй декады февраля достиг почти 500 тенге за доллар, и 5,63 тенге за рубль. При этом в аналогичном периоде 2024 года курс доллара достигал примерно 450 тенге и 4,87 тенге, соответственно.

По прогнозам рост ВВП Казахстана в 2025 году может достигнуть 4,7%, а инфляция может достичь 7,5%. При этом в январе 2025 года инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 12,4%.



Как сохранить средства?

Учитывая текущие экономические условия, возникает вопрос о способах эффективного сохранения капитала в Казахстане. Существует несколько наиболее распространенных способов вложения денег, которые стоит рассмотреть каждому, кто хочет сохранить свои активы.

Инвестиции в недвижимость – один из наиболее популярных методов сохранения капитала. Недвижимость имеет тенденцию к постепенному увеличению стоимости. Однако, инвестиции в недвижимость имеют высокий порог входа. Так, в Астане минимальная стоимость квартир начинается почти от 4,5 млн тенге. Кроме того, затраты времени на поиск арендатора, а также расходы на по крайней мере косметический ремонт, снижают возможную доходность. Банковские депозиты остаются консервативным вариантом сохранения средств. С учетом уровня инфляции около 8,6%, а также текущего уровня банковских ставок, некоторые из которых достигают 16% годовых, можно надеяться на доходность около 7%. Это неплохой показатель, однако он не позволяет существенно приумножить средства. Кроме того, если реализуются инфляционные ожидания населения, то доход будет существенно ниже. Гораздо более прибыльным может являться инвестирование на финансовых рынках. Этот вид сохранения и приумножения средств не только становится все более доступным благодаря развитию цифровых технологий, но и позволяет получить достаточно высокую доходность. Например, долларовая доходность акций Tesla за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года составила более 220%, а ее акции на конец февраля торговались на уровне 360 долларов. Таким образом, вложив 1000 долларов, вы могли бы получить доход более 2200 долларов за 2024 год.

Фото: Forex Club

Какой инструмент сохранения капитала выбрать?

Выбор конкретного метода зависит от личных предпочтений, финансовых целей и уровня готовности принимать риски. Однако, получить хорошую доходность в долларах можно, начав инвестировать на финансовых рынках. Главное правильно выбрать компанию, которая не только станет вашим надежным партнером в мире финансов, но и научит правилам управления капиталом, позволяющим избежать ошибок при инвестировании.

Начать инвестировать и зарабатывать можно с компанией Forex Club, которая с 1997 года помогает инвесторам по всему миру получать прибыль на финансовых рынках. Открыть и пополнить счет можно в несколько кликов, используя платформу Libertex, разработанную Forex Club. После этого вам останется только выбрать актив, ввести сумму инвестиции и с помощью встроенной в платформу ленты новостей и инструментов технического анализа определиться с направлением сделки. Чтобы получить прибыль на росте стоимости, вам надо будет нажать "купить", а на снижении – "продать". Вам останется только дождаться подходящего уровня прибыли и закрыть сделку. Сделать это можно находясь буквально в любом месте с помощью вашего мобильного телефона через приложения для iOS и Android.

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