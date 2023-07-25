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Лесные пожары полыхают в Кемере недалеко от отелей

Лесные пожары полыхают в Кемере недалеко от отелей Фото: https://t.me/shot_shot
В турецком Кемере бушуют пожары в опасной близости от отелей. Огнем охвачены три провинции: Анталья, Маниса и Кахраманмараш. В данный момент о пострадавших информации нет. Пожарные пытаются остановить распространение пламени, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала Baza, огонь распространяется в районе "Фазелис Бей" со стороны отеля "Квинс Парк". Также огонь хорошо видно из отеля "Мираж".

Пока об эвакуации туристов речь не идёт.

Как пишет Telegram-канал SHOT подписчики сообщают, что пламя почти дошло до отелей в посёлке Гёйнюк. Зарево видно за несколько километров от Антальи. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и приближается к населённым пунктам.

По информации Telegram-канала Mash зарево видно из отеля Mirada del mar в посёлке Гёйнюк — примерно в 5 км от огня.

Очевидцы отметили, что сотрудники гостиницы вообще не обеспокоены происходящим — эвакуацию даже и не планируют. Какая ситуация в отелях у подножья, ближе к эпицентру, неизвестно. В туристических чатах пишут, что недалеко от места пожара находится детский лагерь.

Ранее сообщалось, что на юг Турции пришла аномальная жара.

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