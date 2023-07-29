Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожары в Кемере: ни один турист или туробъект не пострадал

Пожары в Кемере: ни один турист или туробъект не пострадал Фото: скриншот
Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба сообщил, что пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, передает Zakon.kz

"Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба РИА Новости.

Эвакуации из-за пожара не производилось.

Ранее сообщалось, что пожары в Кемере тушат уже 4 дня. И огонь якобы подбирался к отелям. Причина возгорания - аномальная жара в Турции.

Читайте также

Байден забыл подписать документ, ради которого выступал

Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения"

Ситуация в Украине: Зеленский перенес Рождество, Литва может закрыть границу с Беларусью из-за "Вагнера"

Елена Вебер
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления