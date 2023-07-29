Пожары в Кемере: ни один турист или туробъект не пострадал
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Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба сообщил, что пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, передает Zakon.kz
"Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба РИА Новости.
Эвакуации из-за пожара не производилось.
Ранее сообщалось, что пожары в Кемере тушат уже 4 дня. И огонь якобы подбирался к отелям. Причина возгорания - аномальная жара в Турции.
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