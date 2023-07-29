Пожары в Кемере: ни один турист или туробъект не пострадал

Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба сообщил, что пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, передает Zakon.kz

"Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба РИА Новости.

Эвакуации из-за пожара не производилось.

Ранее сообщалось, что пожары в Кемере тушат уже 4 дня. И огонь якобы подбирался к отелям. Причина возгорания - аномальная жара в Турции.