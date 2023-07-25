5 удивительных природных мест Казахстана

Казахстан – это удивительная страна с богатой историей и уникальной культурой. Одним из главных преимуществ внутреннего туризма в Казахстане является его разнообразие.

Особой популярностью пользуются природные красоты Казахстана. Здесь можно найти все, начиная от красивых горных пейзажей до бескрайних степей и уникальных озер. Zakon.kz предлагает подборку лучших мест, которые обязательно стоит посетить, если вы приехали в Казахстан.

Чарынский каньон

Расположение и как добраться. Это одно из красивейших и древнейших природных мест в Казахстане. Оно позволяет представить величие знаменитого американского Гранд-Каньона, не выезжая из страны.

Находится достопримечательность в 300 км от Алматы. Добраться до Чарынского каньона можно разными способами. Самый удобный – на личном автотранспорте или на экскурсионном автобусе.

Туристам предлагаются разные варианты экскурсий:

дневные прогулки, позволяющие оценить нерукотворную красоту и фантазию природы. А после этого устроить небольшой пикник;

поездки с ночевой, чтобы в полной мере насладиться звездным небом среди горных массивов;

с покорением непроходимых троп по специальным маршрутам.

Фото: wikimedia

Описание достопримечательности. Чарынский каньон сложен из пород, которым более 12 млн лет. Оригинальной формы скалы протянулись на 154 км вдоль реки Чарын. Однако раньше на этом месте было озеро, а когда вода ушла, ветер придал причудливые очертания стенам каньона. Так скалы из ярко-красного песчаника приобрели формы сказочных замков с башнями, великана с острым носом или огромного ящера. Как говорится, немного фантазии и все заиграет новыми красками.

В этой же местности можно увидеть одну из редчайших пород деревьев – реликтовый согдийский ясень. Кроме Чарынского каньона он растет только в Северной Америке.

Кольсайские озера

Расположение и как добраться. Данная природная экосистема из трех высокогорных озер находится в живописном ущелье в предгорьях Заилийского Алатау.

По прямой от Алматы до Кольсайских озер всего 100 км. Однако туристам приходится преодолевать путь в объезд – это около 400 км. Из Алматы можно заказать тур и отправиться в путешествие на автобусе. Другие варианты – своим ходом на внедорожнике.

Как правило, экскурсии занимают все выходные. Здесь проложены пешеходные тропы и маршруты для верховой езды. Возле двух нижних озер есть инфраструктура для отдыхающих: юртовый лагерь, кемпинг, коттеджи.

Фото: pixabay

Описание достопримечательности. В переводе с казахского "кольсай" значит "озеро в ущелье". Естественные водоемы на дне ущелья образовались в результате оползней, создавших природные плотины. Река проточная и поочередно (от Верхнего к Нижнему) впадает в каждое из озер. Туристы могут наслаждаться постоянно меняющимся оттенком воды от ярко-синего до изумрудно-зеленого.

В озерах, которые стали основой Государственного национального природного парка, водится радужная форель. Однако ее вылов разрешен только при наличии специальной лицензии. Зато на Нижнем озере есть причал и можно покататься на лодках или катамаранах. А в окрестных горах встречаются маралы, горные козлы и даже медведи.

Боровое

Расположение и как добраться. Боровое находится в Акмолинской области на севере Казахстана. Расстояние от Астаны составляет около 255 км. Самый дешевый способ добраться в Боровое – электричка или поезд. Время в пути составит около 4 часов. Также до жемчужины Казахстана можно добраться на автобусе или на личном авто, а дорога займет всего 2,5-3 часа.

Фото: Zakon.kz

Описание достопримечательности. Заповедно-курортная зона Боровое – одно из самых популярных мест отдыха граждан и гостей Казахстана. С каждым годом все больше туристов со стран СНГ и гостей со всего мира приезжают в "Маленькую Швейцарию", чтобы покупаться в чистейших водах озер этого края и просто побыть ближе к природе.

Всего на территории национального природного парка 14 озер, среди которых и Боровое. Его восточный берег отлогий, песчаный, а остальные – гранитные. Основная местная достопримечательность – скала Жумбактас ("Сфинкс"). Если смотреть на нее с разных сторон, то можно увидеть не только мифическое египетское существо, но и профиль молодой девушки, превращающийся в профиль старушки.

На восточном берегу есть необычная березовая роща. За причудливо изогнутые, будто замершие стволы деревьев ее называют "танцующей". Также вокруг озера построили несколько оздоровительных курортов, домики для отдыхающих.

Коргалжынский заповедник

Расположение и как добраться. Заповедник был создан в 1968 году, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на севере Казахстана, всего в 130 км от Астаны. Добраться сюда можно самостоятельно на своем или общественным транспорте. Автобус едет до села Коргалжын, время в пути составляет около 2,5 часа. Расстояние от сельского автовокзала до заповедника – не более 200 метров. Экомаршруты работают с мая по октябрь. На территории охраняемой зоны можно находиться только в сопровождении.

Фото: wikimedia

Описание достопримечательности. На территории заповедника можно увидеть множество уникальных растений. В конце апреля – начале мая на берегах озер цветут тюльпаны Шренка, которые занесены в "Красную книгу". Также во время экскурсии по заповеднику можно встретить степных орлов, фламинго, пеликанов, лебедей, куликов, цапель, бакланов.

Поющий бархан заповедника "Алтын-Эмель"

Расположение и как добраться. Песчаная дюна находится на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель". Она включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Бархан возвышается неподалеку от реки Или. Природная достопримечательность располагается в более чем 300 км от Алматы. Сначала нужно доехать до Сарыозека, далее свернуть в сторону Жаркента и достичь поселка Басши. От нее до дюны ведет грунтовая дорога. К бархану регулярно организуются автобусные экскурсии. Также доехать к нему можно на личном транспорте.

Фото: wikimedia/Nikolay Bulykin

Описание достопримечательности. Поющий бархан заповедника "Алтын-Эмель" образовался в местности среди каменных гор. В отличие от других своих собратьев он не кочует, а постоянно находится на одном месте. Его длина составляет около 1,5 км. По мнению ученых, эффект пения возникает вследствие трения песчинок, которые медленно сыплются вниз. Они электризуются и происходит своеобразная вибрация. Вследствие этого и появляется гудение, напоминающее музыку. Чем больше частичек одновременно сыплется, тем сильнее звуковой эффект.

Заключение

Мы рассказали только о самых известных природных достопримечательностях Казахстана. Однако есть еще множество интересных мест, которые заслуживают внимания путешественников. Выбирайте интересные для себя места и отправляйтесь в путь!