Тест: Хорошо ли вы знаете Казахстан?

Фото: Zakon.kz

Казахстан – страна в Центральной Азии, которая имеет важное стратегическое значение и богатые природные ресурсы. Республику отличает удивительное разнообразие ландшафтов – от гор и степей до пустынь и уникальных озер.

Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете интересные факты о стране.

Квиз Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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