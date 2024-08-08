Тест: Хорошо ли вы знаете Казахстан?
Фото: Zakon.kz
Казахстан – страна в Центральной Азии, которая имеет важное стратегическое значение и богатые природные ресурсы. Республику отличает удивительное разнообразие ландшафтов – от гор и степей до пустынь и уникальных озер.
Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете интересные факты о стране.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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