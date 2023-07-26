Что привезти с собой из Казахстана

Любой турист хочет привести домой из путешествия интересный и необычный сувенир на память. В Казахстане с подобным выбором проблем не возникает. Вы точно не ограничитесь только традиционными магнитами на холодильник. Самые интересные и полезные сувениры, в подборке Zakon.kz.

Казы

Из продуктов туристы довольно часто привозят домой местную колбасу из конины, или казы. Казахский деликатес, традиционное мясное изделие, наследие тюркских народов. Для изготовления используют натуральную конскую кишку, мясо и специи. Продукт отличается мягкостью и имеет специфический вкус, который оценят истинные гурманы и ценители восточной кухни.

Фото: Zakon.kz

Кумыс

Кумыс - это напиток на основе кобыльего молока. В древности, способ его приготовления передавался от поколения к поколению кочевыми племенами и его рецепт для чужестранцев был большой тайной. Кумыс отличается кисло-сладким вкусом и имеет белый цвет. Главным достоинство напитка это высокая питательная ценность и наличие антибиотических компонентов в составе. Потребление казахского национального напитка способно повысить сопротивляемость организма к инфекциям. Этот жидкий сувенир из Казахстана станет не только памятным, но и полезным подарком. Кумыс из древне использовали при лечении туберкулеза, цинги, гастрита и сердечно-сосудистых заболеваний. На основе лечебных свойств кумыса, даже была разработана целая система оздоровления — кумысолечение.

Фото: wikimedia

Конфеты или шоколад

Коробка казахстанских конфет или шоколад может стать лучшим гостинцем из Казахстана. Казахстанский шоколад имеет уникальный вкус, который придется по нраву всем любителям. Можно приобрести плитку в привычной небесно-голубой обертке с гербом или флагом страны, либо выбрать более подарочный вариант, который порадует не только вкусом, но и внешним видом.

Фото: Instagram/lotte.rakhat

Домбра

Традиционный струнный музыкальный инструмент тюркских народов смогут по достоинству оценить знатоки искусства. Старинный инструмент украсит интерьер любой квартиры или офиса. А если вы имеете небольшие музыкальные навыки, то сможете порадовать своих близких приятной мелодией. Если место в вашем багаже ограниченно, то можно приобрести миниатюрную копию инструмента.

Фото: wikimedia

Серебряные украшения

Достойным вариантом национального сувенира из Казахстана станет ювелирное украшение. В Казахстане представлен широкий ассортимент серебра по доступной цене. Элегантные аксессуары, расписанные в традиционном стиле, приятно удивят любую представительницу прекрасного пола. Среди туристов пользуются спросом ожерелья, бусы, широкие браслеты и свадебные подвески к головному убору. Но стоит помнить, что действительно качественное ювелирное украшение продают только специализированные магазины.

Фото: wikimedia

Головные уборы и одежда

Одним из наиболее известных сувениров, который можно привезти из Казахстана это национальная одежда - чапан.

Чапан это кафтан, который мужчины и женщины носят поверх одежды, как правило, в течение холодных зимних месяцев.

Если же вы являетесь сторонником небольших подарков, которые могут пригодиться в жизни, присмотритесь к головному убору под названием тюбетейка. Расшитый в национальном стиле, этот головной убор станет удачным приобретением для всех ценителей культуры Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Масло Кызыл май

Полезным подарком из Казахстана станет масло Кызыл май. Оно представляет собой натуральный экстракт лекарственных растений, произрастающих на территории страны. Масло обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и антибактериальным эффектом. Ни один турист не упустит возможности привезти домой Кызыл май, приехав в Казахстан. Тем более, что масло находится в свободном доступе практически в каждой аптеке или специализированном магазине.

Фото: fitoleum.kz

Подарки из кожи и войлока

Отличный подарком из Казахстана для тех, кто любит оригинальные сувениры, станут изделия из кожи и войлока. Сделанные руками местных мастеров, они в широком ассортименте представлены на полках сувенирных лавок и ярмарках. Особой популярностью пользуются сувениры из кожи - фляги, камчи и кошельки. Пожилым людям можно привести тапочки из войлока, войлочные подушки, дорожки, ковры и коврики для сна.

Фото: wikimedia

Корпе

Любители полезных и функциональных подарков смогут подобрать для себя казахское расшитое одеяльце небольшого размера корпе. Они используются в большинстве случаев как удобная подкладка на сидячее место. Корпе обшиваются стулья или табуретки, особенно они актуальны в поездках на природу. Любители рукоделия и самобытных изделий обязательно оценят такой сувенир, привезенный из Казахстана. Купить его можно в любом сувенирном магазине.

Фото: wikimedia

Курт

Если вы ценитель кисломолочных продуктов, то обязательно попробуйте – курт. . Его можно купить практически в любом казахстанском магазине. Этот продукт выглядит как небольшой твердый шарик.

При приготовлении этого восточного лакомства, используют коровье, овечье или козье молоко. Зреющий сыр не ставят в холодильник а выносят на солнце, где продукт затвердевает и сушится. Курт может сохранять свою свежесть достаточно долго, и поэтому длительная транспортировка и высокая температура ему нипочем. Курт с давних пор брали с собой путешественники, так что, если вы хотите отведать еду, подобную той, которой питались здешние жители в незапамятные времена, не проходите мимо этого сыра. Также его можно добавлять в другие блюда, это сделает их только вкуснее. Сушеный курт также могут добавлять в бульон, но в таком случае его предварительно размягчают в воде или бульоне. У башкир представляет собой шары размером с апельсин. В Кыргызстане курут это шарики диаметром от 1,5 до 4 см. Казахи часто добавляют кислый курт в мясные жирные супы.

Так что такой подарок обязательно придется по вкусу ценителям сыра.

Фото: wikimedia

В Казахстане каждый может подобрать сувенир и подарок себе по вкусу. Но лучше заранее подумать – что и кому вы хотите привезти. Также позаботьтесь о способах хранения при транспортировке. Некоторые продукты, как к примеру, кумыс или казы, могут испортиться в пути, если вам предстоит долгая дорога домой.

Не рекомендуется покупать сувениры во время экскурсий они будут намного дороже, чем в специализированных магазинах.