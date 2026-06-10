Что привезти из Турции, Грузии, Китая и других стран: советы эксперта

Магниты и брелоки из отпуска постепенно уступают место более практичным покупкам. Туристы все чаще привозят из поездок специи, косметику, текстиль, продукты и другие полезные вещи. На какие товары стоит обратить внимание за границей и каких ошибок избежать, в материале Zakon.kz.

Милые магнитики на холодильник со знаковыми достопримечательностями иностранной страны и статуэтки в виде мостов и башен постепенно уходят в прошлое. Забивая свой чемодан перед рейсом домой, туристы теперь предпочитают привозить из отпуска вещи, которые пригодятся в повседневной жизни: продукты, специи, косметику, текстиль, товары для дома и даже лекарства.

Такая тенденция заметна во многих странах мира и связана не только с изменением потребительских привычек, но и с желанием сохранить воспоминания о путешествии через полезные и качественные покупки.

Согласно наблюдениям туристов, тревел-блогеров и международных экспертов по путешествиям, чаще всего из разных стран привозят именно те вещи, которые считаются местной специализацией. Так, из Турции путешественники везут специи, кофе, оливковое масло, текстиль и натуральное мыло, из Грузии – сванскую соль, аджику, соусы и вина, из Индии – специи, чай и аюрведическую косметику, из Южной Кореи – уходовую косметику и товары для здоровья, из Японии – ножи, косметику и бытовые товары, а из Таиланда – бальзамы, кокосовое масло и натуральную косметику.

Почему практичные сувениры становятся популярнее и на что стоит обращать внимание при покупках за рубежом, рассказала президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова.

Не магнитики, а вещи с пользой

По словам эксперта, современные туристы теперь действительно все чаще отказываются от традиционных сувениров в пользу практичных покупок. И на это есть несколько причин.

"Жизнь становится все более прагматичной, а реалии экономики формируют соответствующее потребительское поведение. У казахстанцев уже появился достаточно большой опыт путешествий, поэтому первое эмоциональное желание привезти из каждой поездки как можно больше сувениров постепенно сменилось более рациональным подходом", – отмечает Шайкенова.

По ее мнению, этому способствует сразу несколько факторов. Во-первых, современные интерьеры уже не предполагают полок, заставленных сувенирами, а холодильники с магнитами постепенно становятся редкостью. Во-вторых, сами путешествия становятся дороже, поэтому туристы стараются потратить деньги на то, что действительно пригодится дома. Наконец, многие сувениры сегодня можно заказать через маркетплейсы, не выезжая за пределы страны.

Эксперт также обращает внимание на растущую популярность гастротуризма.

"Все чаще туристы интересуются местными продуктами и ингредиентами для домашней кухни. Именно они позволяют сохранить впечатления от поездки и одновременно приносят практическую пользу", – говорит она.

Что действительно стоит привозить из разных стран

По мнению Рашиды Шайкеновой, при выборе покупок важно разделять товары для себя и подарки для близких.

Сегодня популярностью пользуются качественные лекарственные препараты, биологически активные добавки, косметика, средства по уходу за собой, текстиль, специи, чай, кофе и изделия ручной работы. Особый интерес представляют локальные бренды одежды и аксессуаров с национальными элементами, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

Для подарков собеседница рекомендует обратить внимание именно на такого вида товары, которые в то же время hand made или изделия, отражающие культуру и традиции конкретной страны.



"Лучше всего тратить деньги на полезные вещи, которые будут радовать вас и после возвращения домой. Это может быть качественная косметика, хорошие продукты, уникальные товары ручной работы или предметы для дома", – считает спикер.

Что везут казахстанцы из самых популярных туристических стран

Турция

Самое востребованное направление для отдыха у казахстанцев остается и одним из лидеров по количеству полезных покупок.

Из Турции чаще всего привозят:

домашний текстиль;

постельное белье и полотенца;

ковры;

турецкий чай;

пахлаву и лукум;

натуральное мыло на основе масел.

Объединенные Арабские Эмираты

Из Эмиратов туристы часто привозят:

бытовую электронику;

товары международных брендов;

финики;

шоколад с финиками;

популярный дубайский шоколад;

арабские духи.

Таиланд

Среди наиболее популярных покупок:

кокосовое масло;

натуральная косметика;

бальзамы для суставов;

массажные масла;

фруктовые снеки.

Китай

Туристический Китай только набирает популярность у казахстанцев, однако традиционно считается страной выгодного шопинга.

Оттуда везут:

электронику;

китайский чай;

фарфор;

термосы;

бытовые товары.

Грузия

Из Грузии традиционно привозят:

сванскую соль;

соус ткемали;

чурчхелу;

вина;

чай;

масло виноградной косточки.

Кипр

С острова туристы чаще всего привозят:

кипрские вина;

знаменитое десертное вино Коммандария;

сыр халлуми;

оливковое масло местного производства;

натуральную косметику на основе оливы и алоэ;

традиционные сладости – судзукос и лукум.

По словам эксперта, Кипр особенно интересен любителям гастрономического туризма. Во время отдыха здесь стоит попробовать традиционное мезе, халлуми на гриле, холодный кофе фраппе и свежие морепродукты в местных тавернах.

Египет

Наиболее популярны:

хлопковый текстиль;

специи;

чай каркаде;

финики;

натуральные масла.

Япония и Южная Корея

Эксперт по туризму также рекомендует обратить внимание на японскую технику, косметику и знаменитые японские ножи. Южная Корея остается одним из мировых центров производства уходовой косметики и товаров для здоровья.

Чехия

По словам Рашиды Шайкеновой, интересным и действительно запоминающимся приобретением могут стать украшения из стран, где добывают уникальные минералы и камни.

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Чехия знаменита среди своих посетителей драгоценными камнями – гранатами. Чешский богемский гранат является одним из самых узнаваемых национальных символов.

"Если вы едете в Чехию, то знайте, что именно там добываются знаменитые чешские гранаты. Причем сами чехи говорят, что их запасы постепенно сокращаются. Поэтому украшение с таким камнем становится не просто сувениром, а особенной памятью о поездке", – отмечает эксперт.

Туристы могут приобрести как готовые ювелирные изделия, так и отдельные камни для последующего изготовления украшений. По словам специалиста, подобные покупки сохраняют связь с местом путешествия гораздо лучше многих стандартных сувениров.

Италия

На итальянской Сардинии популярностью пользуются украшения из местных кораллов, которые считаются одной из визитных карточек острова.

"Италия – это паста, это оливковое масло, если, предположим, вы поедете на Сардинию, то есть места, где добываются какие-то уникальные полудрагоценные камни". Рашида Шайкенова

На какие покупки лучше не тратить деньги

Главным критерием удачной покупки из путешествия эксперт называет ее полезность в повседневной жизни.

"Каждый человек должен сам определить, нужны ли ему те вещи, которые он покупает. Не стоит тратить деньги на предметы, которым потом не найдется места дома", – считает Рашида Рашидовна.

Она также не рекомендует откладывать покупки до поездки в аэропорт и похода в Duty Free.

Во-первых, по словам эксперта, цены там обычно выше. Во-вторых, ассортимент зачастую состоит из стандартных сувениров, которые можно приобрести практически в любой стране или заказать через интернет.

С осторожностью следует относиться к дорогим специям без маркировки, товарам неизвестного происхождения, изделиям из редких животных и экзотических растений, происхождение которых невозможно подтвердить.

Как не ошибиться при покупке товаров за границей

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По словам эксперта, при покупке товаров за границей важно проявлять внимательность и не руководствоваться исключительно привлекательной ценой или советами продавцов. Перед покупкой следует проверить срок годности продукции, условия ее хранения, герметичность упаковки и состав.

Также рекомендуется отдавать предпочтение товарам в заводской упаковке и заранее выяснять, не подпадает ли продукция под ограничения на ввоз в Казахстан.



"Лучше покупать товары в официальных магазинах и аптеках. Если речь идет о лекарствах, обязательно нужно проверять международное название действующего вещества и наличие инструкции на понятном языке", – отмечает она.

Особую осторожность необходимо проявлять при покупке сильнодействующих препаратов, а также средств, содержащих психотропные или наркотические компоненты.

Самые распространенные ошибки туристов

Среди наиболее частых ошибок эксперт выделяет:

покупки в последний день перед вылетом;

отсутствие предварительного сравнения цен;

незнание таможенных правил;

отсутствие чеков;

перевозку хрупких товаров в багаже;

покупку подделок известных брендов;

невнимательность к техническим характеристикам электроники.

Кроме того, путешественники нередко забывают изучить нормы ввоза алкоголя, продуктов питания, лекарств и товаров животного происхождения, из-за чего могут столкнуться с проблемами при прохождении таможенного контроля.

Лучший сувенир – тот, который принесет пользу

По мнению спикера, наибольшую ценность представляют покупки, которые отражают культуру, традиции и особенности той страны, где они были приобретены.

Речь не обязательно идет о дорогих вещах. Гораздо важнее, чтобы покупка была связана с местными ремеслами, гастрономическими традициями, природными особенностями или образом жизни жителей той или иной точки на карте. Именно такие вещи помогают сохранить воспоминания о путешествии и позволяют вновь мысленно возвращаться в понравившиеся места спустя годы.

"Нужно привозить что-то действительно уникальное, запоминающееся и полезное. То, что будет радовать либо вас самих, либо ваших близких еще долго после путешествия", – резюмирует эксперт.

По словам эксперта, удачный сувенир – это не предмет, который будет пылиться на полке, а вещь, имеющая практическую ценность или особую личную историю для своего владельца.